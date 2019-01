Démission surprise de Jim Yong Kim, président de la Banque mondiale

Jim Yong Kim ne sera plus le président de la Banque mondiale à compter du 1er février prochain. Le Patron de cette prestigieuse institution bancaire a annoncé sa démission, ce lundi 7 janvier 2019 via un communiqué.

Jim Yong Kim annonce sa démission de la Banque mondiale

C'est un véritable coup de tonnerre au siège de la Banque mondiale, à Washington, où le président Jim Yong Kim vient d'annoncer sa démission. Celle-ci prendra effet à compter du 1er février prochain. Dans un communiqué, dont copie nous est parvenue, l'Américain d'origine sud-coréenne a déclaré :

« Cela a été un grand honneur que de servir en tant que président d’une institution remarquable, forte d’un personnel passionné dédié à leur mission qui est d’éliminer l’extrême pauvreté de notre vivant. »

Il reconnait toutefois que « le travail de la Banque mondiale est plus important que jamais, alors que les aspirations des pauvres progressent dans le monde et que les problèmes comme celui du changement climatique, des épidémies, des famines et des réfugiés continuent de croître en ampleur et en complexité. »

C'est pourtant ce moment crucial qu'il choisit pour rendre le tablier, à quatre ans de la fin de son second mandat à la tête de l'institution de Bretton Woods. A 59 révolus, il entend cependant rejoindre « une société » et se focaliser « sur les investissements dans les infrastructures dans les pays en développement ».

Son intérim sera par ailleurs assuré par Kristalina Georgieva, l’actuelle directrice générale de la Banque mondiale.

Notons également que le mandat de Jim Yong Kim courrait jusqu'en 2022.