CPI : La libération de Laurent Gbagbo se précise avec l'opinion dissidente d'une juge

La balance penche de plus en plus du côté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'une des trois juges d'appel qui avaient milité pour le maintien des deux Ivoiriens en détention vient d'émettre une opinion dissidente.

Procès de Laurent Gbagbo, décisive audience du 1er février 2019

La prochaine audience de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI) du 1er février prochain pourrait tourner en faveur de la mise en liberté effective de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Une telle éventualité est d'autant plus plausible qu'à l'opinion dissidente des juges Howard Morrison et Piotr Hofmański, vient s'ajouter celle de la juge Luz del Carmen Ibañez Carranza.

La juge péruvienne condamne en effet le fait qu'il n'y ait pas de procédure claire et transparente au sein de la Chambre d'appel pour désigner un président pour chaque appel. Aussi, poursuit-elle, une telle pratique est de nature à porter atteinte au droit des parties de disposer d'un juge établi. Ce qui pourrait nuire à l'équité, à la prévisibilité et à la transparence des procédures devant la Chambre d'appel.

Poursuivant, elle ajoute que la non-répartition équitable de la charge de travail au sein de la Chambre d’appel porte également préjudice au bon déroulement des procédures et au droit d’être jugé sans retard excessif.

Eu égard à toutes ces réserves émises par la juge Luz del Carmen Ibañez Carranza, le 18 janvier 2019, l'audience du 1er février prochain devant la Chambre d'appel de la CPI pourrait, sauf changement de dernière minute, permettre la libération de MM. Gbagbo et Blé Goudé. Car nous aurons désormais trois juges contre deux (la majorité) qui serait désormais favorable à cette libération.

Ce changement à la CPI rend très confiantes les équipes de défense du Président Gbagbo qui croient plus que jamais en sa sortie prochaine de la prison de Scheveningen, lui et son ministre Charles Blé Goudé.