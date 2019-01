CPI : Les avocats de l'État ivoirien contre l'acquittement de Laurent Gbagbo

Jean-Paul Benoit et Jean-Pierre Mignard sont totalement contre la décision d'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. A la veille de l'audience de la Chambre d'Appel de la CPI, les avocats de l'État de Côte d'Ivoire ont donc décidé de se faire entendre.

Que de tractations autour de la libération de Laurent Gbagbo

A J-1 de l'audience de la Chambre d'Appel de la Cour pénale internationale (CPI), les tractations sont en cours pour, soit obtenir la mise en liberté effective de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, soit les maintenir en prison. Cette réaction ambivalente s’observe en effet selon qu’il s’agit des pro-Gbagbo ou de personnes qui se réclament victimes de l’ancien régime ivoirien.

Jean-Paul Benoit et Jean-Pierre Mignard, les avocats de l'État de la Côte d'Ivoire, estiment pour leur part que le procès des deux accusés ivoiriens est d’autant plus suivi qu’il s’agit de faire éclater la vérité.

L’on se souvient qu’au lendemain du verdict prononçant l’acquittement et la mise en liberté immédiate des deux leaders politiques ivoiriens, des victimes qui protestaient se sont exclamés en ces termes : « Si ce ne sont pas Gbagbo et Blé Goudé qui sont les responsables de ce qui nous est arrivé, qui est donc notre bourreau ? »

Les deux avocats de l’État ivoirien ont fait sienne cette assertion en déclarant : « L’acquittement de Gbagbo, c’est d’abord l’échec de la vérité. »

Et pourtant, cette vérité dont parle les avocats français ne pourrait éclater au grand jour que si tous les belligérants de la crise postélectorale sont entendus afin que chacun dise sa part de vérité pour permettre à la Cour pénale internationale (CPI) ait une vue synoptique de la tragédie ivoirienne afin d’en situer les responsabilités, que ce soit dans un camp comme dans l’autre. Mais vouloir s’acharner sur le seul camp pro-Gbagbo serait faire acte de partialité, et donc d’injustice. D’autant plus que les rapports des ONG incriminent dans les deux camps des responsables des massacres qui ont eu lieu en Côte d’Ivoire durant cette sombre période.