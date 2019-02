Côte d’Ivoire: Diakité souhaite que l’indice de sécurité baisse de 1.3 à 1 en 2019

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le ministre ivoirien de l’Intérieur et de la sécurité, Sidiki Diakité, a souhaité mardi à Yamoussoukro, capitale politique, que l’indice de sécurité qui "est aujourd’hui à 1.3 puisse baisser à 1", à l’ouverture d’un séminaire de réflexion organisé par la direction générale de la police nationale.

Sidiki Diakité envisage la réduction de l'indice de sécurité

"Je vous encourage à faire davantage afin que notre indice de sécurité qui est à aujourd'hui 1.3 sur une échelle de 5, puisse baisser davantage" a souhaité M. Diakité, ajoutant que "l'objectif est de faire en sorte que l'indice de sécurité d'ici fin 2019 soit juste à 1", en présence du directeur général de police, Youssouf Kouyaté.

Le ministre a précise que le séminaire de quatre jours initié a pour but "d’améliorer les performances de la police nationale".

Dans son intervention, M. Diakité a préconisé que ces assises portent sur "l’intensification du maillage du terrorisme" en Côte d’Ivoire.

"Notre défi est non seulement de préserver ces acquis précieux, mais aussi, de les consolider et de les améliorer d’année en année", a-t-il insisté.

En 2018, plusieurs ouvrages ont été realisé, notamment la construction et l'équipement de plusieurs bureaux régionaux de la Police technique et scientifique, la construction et la réhabilitation de plusieurs commissariats de police. cinq postes de la police frontière ont été construire au cours de cette période.

"C’est pourquoi je fonde l’espoir que les assises qui s’ouvrent ce matin seront pour vous l’occasion d’aborder toutes les questions, dans tous les domaines et tous les services, sans tabou, sans faux fuyant, mais avec la sincérité et la rigueur requises", a-t-il conclu.