CPI: En attendant un pays d'accueil, voici comment Blé Goudé s'occupe

Charles Blé Goudé réside jusque-là dans un hôtel hollandais, en attendant de trouver un pays d'accueil. Même s'il n'est totalement pas libre de ses allées et venues, car ne disposant pour l'instant pas de documents administratifs, le leader de l'ancienne galaxie patriotique met ce temps à profit pour recevoir parents, amis et connaissances. Et surtout passer du beau temps avec ses enfants qu'il n'a pas vu grandir durant ses années d'exil et de détention aussi bien à Abidjan qu'à La Haye. Youssouf Diaby, le Directeur de Cabinet de l'ancien ministre de la Jeunesse donne les nouvelles fraîches de son patron à travers un communiqué dont copie nous est parvenue.

Youssouf Diaby dévoile les activités post-prison de Charles Blé Goudé

Le 15 janvier 2019, la chambre de première instance de la Cour pénale internationale (CPI) a acquitté le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé et a ordonné leur mise en liberté immédiate.

Après deux semaines de débats procéduraux, le ministre Charles Blé Goudé a été libéré sous conditions. Ainsi, le 1er février 2019 à 19h45, le leader du Cojep a franchi le grand portail du centre de détention de Scheveningen, en homme libre.

Depuis cette date, le ministre Charles Blé Goudé se trouve sur le sol hollandais. Le ministre Charles Blé Goudé met ce temps à profit pour recevoir amis, proches et collaborateurs, mais surtout, il se consacre à sa famille et ses enfants qui ont été privés de l’affection de leur père pendant quatorze mois de pénible détention en isolement à la Direction de surveillance du territoire en Côte d’Ivoire et cinq années d’un long procès à la CPI.

Pendant sa vie derrière les barreaux, vos prières et votre soutien ont été pour le ministre Charles Blé Goudé une armure. Ce procès, c’est ensemble que vous l’avez gagné avec lui et son équipe de défense. Cette victoire est la victoire de tous. Chacun de nous y a apporté de son énergie et de son temps.

C’est le lieu pour le ministre Charles Blé Goudé de vous traduire sa gratitude. Il vous rassure qu’il va bien et même très bien. C’est avec assurance et responsabilité, mais surtout avec sagesse et lucidité qu’il se prépare à aborder cette nouvelle phase de sa vie après six années derrière les barreaux.

Merci encore pour vos prières, le ministre Charles Blé Goudé compte sur vous et voudrait compter avec vous pour la construction d’une société ivoirienne démocratique, juste et égalitaire. En temps opportun, l’homme politique s’adressera à l’opinion nationale et internationale. A Dieu la gloire!

Diaby Youssouf

Directeur de cabinet

Porte-parole