Côte d'Ivoire : Depuis son exil européen, Akossi Bendjo cogne le pouvoir

Exilé en France depuis sa révocation de la Mairie du Plateau, Noël Akossi Bendjo a abordé certains points chauds de l'actualité socio-politique ivoirienne, dans un entretien.

« Le RHDP est incapable de gagner les élections en 2020 », selon Akossi Bendjo

« Il est impossible pour le RHDP unifié de gagner l'élection présidentielle de 2020, s'il ne passe pas par un braquage électoral », a déclaré d'entrée M. Akossi Bendjo, ancien maire du centre des affaires d'Abidjan. Poursuivant, il soutient que de toute évidence, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) est ressorti affaibli de son divorce d'avec son parti, le PDCI-RDA, et plus récemment d’avec Guillaume Soro, l’ex-président de l'Assemblée nationale.

M. Bendjo a par ailleurs indiqué que le Pdci-Rda, avec à sa tête Henri Konan Bédié son président, serait en bonne voie de faire de la réconciliation, une réalité en Côte d'Ivoire. «Notre préoccupation majeure réside dans la mobilisation de l’ensemble des Ivoiriens pour la normalisation de la vie politique et sociale, en vue d’une véritable réconciliation en Côte d’Ivoire », a-t-il indiqué.

A en croire le Secrétaire exécutif chargé de la mobilisation et de l'organisation du PDCI-RDA, cette approche permettra la mise en place d'un nouveau contrat social, un nouveau consensus électoral, pouvant garantir des élections transparentes, inclusives et pacifiques en 2020.

Akossi Bendjo exige l'installation de Jacques Ehouo à la Mairie du Plateau

Sa révocation de la tête de la mairie du Plateau, pour M. Bendjo, ce n'est rien d'autre qu'une décision purement politique, dû à son opposition au Rhdp unifié. À l'écouter, cette décision (sa révocation) n'aurait respecté aucune procédure ni administrative ni légale. L'affaire-a-t-il informé suit son cours devant le tribunal.

«Nos avocats ont engagé des recours contre cette décision prise de façon illégale. Nous espérons que le droit sera dit à cette occasion», a-t-il souhaité, invitant le pouvoir à installer le plus rapidement possible le Député-Maire Jacques Ehouo qui a gagné les élections municipales au Plateau.

« Les poursuites judiciaires introduites pour empêcher son installation sont l’expression d’un harcèlement indigne d’un État de droit. Nous espérons qu’avec la réaction des deux syndicats de magistrats et du barreau des avocats, la raison habitera le pouvoir pour installer le conseil municipal élu », a-t-il souligné.