Côte d’Ivoire: Bédié et Soro "travaillent à la mise en place" d’une plateforme

Le président du Parti démocratique de Côte d’ivoire (PDCI, ex-allié du pouvoir) Henri Konan Bédié et l’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro se "sont engagés à travailler à la mise en place" d’une plateforme de l’opposition proposé par le premier cité, selon le compte-rendu de leur rencontre samedi à Daoukro (centre), publié dimanche.

Bédié et Soro déterminés à la mise en place de la plateforme de l'opposition

Messieurs Bédié et Soro "se sont engagés à travailler à la mise en place de la Plateforme si chère au président Henri Konan Bédié et ont convenu d’une importante et décisive concertation dans les tous prochains jours", rapporte la note signée des services de communication du Pdci et du Comité politique, un nouveau mouvement présidé par le député de Ferké.

A son arrivée dans le cadre d’une "visite de courtoisie" dans le fief du leader du Pdci, Guillaume Soro a demandé "la classe politique, (aux) citoyens et chefs" de ne s’interdire "aucune alliance tant qu’il s’agira de paix", tout en invitant au pardon et au rassemblement.

M. Soro, qui dit avoir été contraint début février de démissionner de son poste pour son refus d’adhérer au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, nouveau parti présidentiel), a affirmé qu’il était désormais "un homme libre de discuter de toutes les questions qui touchent à la vie de la nation".

Dans une interview accordée à la presse internationale en marge du 32e Sommet de l’Union africaine en Ethiopie, le chef de l’Etat de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a estimé qu’il n’était "pas dans l’intérêt" de l’ex-président de l’Assemblée nationale d’intégrer la plateforme d’Henri Konan Bédié.