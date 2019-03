Côte d’Ivoire : Destruction de Texas Grillz, des offres affluent pour Goris Maxwell

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Texas Grillz, le restaurant fast-food de Goris Maxwell a été rasé par les forces de l’ordre ce mercredi. Le propriétaire des lieux dit ne pas avoir été informé d’une procédure d’expulsion dans les règles. C’est 49 personnes qui pointeront désormais au chômage après la destruction par l’État de leur Job.

Destruction de Texas Grillz, la décision impopulaire qui passe mal

Texas Grillz était situé à la Riviera Golf, Jardin de la Riviera. Dans ce restaurant appartenant à Goris Maxwell, il n’y avait pas de musique, pas de fumette de chichas ou encore de drogue. C’est un lieu où l’on pouvait partager un bon plat en se parlant en toute décontraction. C’est désormais de l’histoire ancienne puisque l’établissement a été rasé au bout d’une procédure de déguerpissement d’une rare célérité.

Le propriétaire de Texas Grillz avait déposé à la mairie de sa commune une demande pour un parking. C’est après quoi l’Ageroute lui aurait envoyé un courrier de mise en demeure pour libérer ce domaine public. Sauf que le propriétaire de l’établissement dément cette assertion puisque son terrain appartiendrait à une dame avec papier à l’appui.

La mairie, par un élément du service technique, l’aurait contacté pour le dossier déposé dans le but de se faire octroyer un parking dans les environs où se situait le fast-food afin d’éviter les embouteillages. C’était en réalité le ciel nuageux qui annonçait la tornade puisqu’une réunion qui se serait tenue au ministère de l’entretien routier aurait donné 24h pour détruire l’établissement.

La cerise sur le gâteau, les frais de destructions de l’enceinte pourraient être à la charge du restaurateur. Aussi tôt dit que des machines débarquaient sur le terrain pour raser Texas Grillz.

Il faut dire que cette décision des autorités ivoiriennes n’a pas l’adhésion de la population. Plusieurs personnes qui ont des terrains exploitables ne cessent depuis ce matin de proposer à l’ancien propriétaire de ce restaurant de venir s’installer sur leurs terres.

Hamed Koffi Zarour, par exemple, homme d'affaires ivoirien, a posté sur Facebook : "TEXAS GRILL, j’ai un terrain pour toi dans les environs, je t’aiderais à faire encore plus grand et plus beau. L’entrepreneuriat national doit être soutenu."

On voit ici la propriétaire du terrain protester contre cette décision du gouvernement contre son client.