Côte d'ivoire : Arafat Dj songe a arrêter sa carrière

Arafat DJ, l’artiste-chanteur a annoncé qu’il comptait arrêter sa carrière musicale pour se concentrer sur d’autres activités. Une information qui, si elle n’est pas un poisson d’avril, devrait décevoir beaucoup de membres au sein de sa « Chine populaire ».

Arafat DJ met fin à la musique

Arafat DJ, Houon ange Didier, l’un des meilleurs concepteur du mouvement coupé décalé, a annoncé dans un direct sur sa page Facebook, qu’il comptait stopper sa carrière dans quelque temps. Cela est peut-être dû au faible accueil de son album « renaissance », qui n’a pas fait l’unanimité auprès de ses fans.

Cert album était pourtant attendu par ses fans, mais aussi par ses concurrents dans le coupé décalé, à savoir Ariel Sheney, Safarel Obiang, Serge Beynaud qui fait fort présentement avec la sortie de son single KOTA NA KOTO. Si l’information donnée par "Zuss » lui-même venait à être vraie, alors elle pourrait provenir d’une crainte de ne plus être à la hauteur.

Selon Arafat Dj , ce retrait de la musique est juste une occasion pour lui de se reposer et de se tourner vers d’autres activités qui lui permettront d’assurer son avenir.

Arafat DJ en manque d’inspiration ?

Auteur du single ‘’Jonathan ‘’sorti en 2003, Dj Arafat ne s’est plus jamais arreté, car depuis lors, il enchaine les tubes qui cartonnent les uns après les autres en Cote d’Ivoire et hors des frontières ivoiriennes.

Avec à son actif, plus de 700 chansons, et gagnant de plusieurs trophées, Arafat DJ est un des acteurs les plus redoutés du Coupé décalé.

L’album « renaissance »,qui devait être la confirmation du talent de l’artiste n’a pas été accueilli comme il se devait par le public. Selon certains fans, ils s’attendaient à mieux venant de leur artiste qui s’est retrouvé à faire du remix plutôt que de créer de nouvelles sonorités. D’autres vont plus loin en utilisant le mot plagiat avec le titre ‘’Lékilé’’ qui est la reprise de la chanson de feu l’artiste tradi-moderne Guei Victor.

Manque d’inspiration ou simple volonté de Arafat DJ de valoriser la culture ivoirienne?. La question reste posée.

Ses fans sont à l’écoute sur la question d’arrêter sa carrière ou non.