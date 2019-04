Côte d'Ivoire : 3e mandat, la dernière décision d' Alassane Ouattara

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Alassane Ouattara est revenu sur la question de l'éventualité d'un 3e mandat. Au cours du panel du Forum de la Fondation Mo Ibrahim, le président ivoirien a indiqué que sa décision est déjà prise, mais sera annoncée après concertation avec quelques amis.

Alassane Ouattara, l'heure du départ a sonné

5 janvier 2017, Alassane Ouattara annonçait sa retraite politique définitive, avant de se raviser sur conseil de ses proches. Et depuis, le Chef de l'État entretient un certain suspens sur la question, allant jusqu'à affirmer que la nouvelle Constitution de la 3e République lui permet de briguer deux autres mandats. Cependant, il faudra attendre jusqu'en juillet 2020 pour connaître la décision finale du Président Ouattara, selon ses propres termes.

Ce samedi, à la tribune du panel de la Fondation Mo Ibrahim, Alassane Ouattara s'est à nouveau prononcé sur la question, réitérant sa volonté de donner « le pouvoir à une nouvelle génération ». En présence du milliardaire Mo Ibrahim et de plusieurs personnalités venues des quatre coins du monde, le président ivoirien a expliqué : « Je n’ai jamais occupé un job plus de six ans, ça fait 8 ans que je suis à la tête de ce pays. J’ai toujours cru qu’il faut un renouvellement de génération ».

Le président du RHDP unifié précise toutefois qu'il rendra sa décision « l'année prochaine », avant d'ajouter : « J’ai un certain nombre d’amitiés que je consulterai avant de prendre ma décision. Elle est presque prise. »

L'on s'interroge toutefois, si tant est qu'il ne veut pas briguer un 3e mandat, par quelle alchimie le président Ouattara entend-il donner « le pouvoir à une nouvelle génération » dans un système démocratique où les résultats des élections ne sont pas connus d'avance, en dépit des sondages et autres pronostics ?