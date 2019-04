Côte d'Ivoire : Le vibrant hommage d' Alassane Ouattara à Kofi Annan

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

5 avril 2019, Alassane Ouattara a présidé la cérémonie d'ouverture du Forum Mo Ibrahim Governance week-end. Le président ivoirien a profité de cette tribune pour rendre un vibrant hommage à feu Kofi Annan, ancien SG de l'ONU.

L'hommage spécial d'Alassane Ouattara à Kofi Annan

La 12e édition du Forum de la Fondation Mo Ibrahim s'est ouverte, ce vendredi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, en présence de plusieurs chefs d'Etat et de sommités venues des quatre coins du monde. En tant que président du pays hôte, Alassane Ouattara a prononcé un discours dans lequel il a rendu un hommage appuyé à Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations unies, décédé le 18 août dernier à Berne en Suisse.

« Kofi Annan était bien plus qu`un ami pour la Côte d`Ivoire. C`était un fils de la Côte d`Ivoire qui a partagé la peine des ivoiriens tout au long de la grande crise politico-militaire que notre pays a connue » a déclaré le président ivoirien, avant d'ajouter : « L`Organisation des Nations Unies doit très largement à Kofi Annan, le prestige qu`elle a acquis après l`effondrement du mur de Berlin. »

Le qualifiant de « grand et digne fils d’Afrique », le Président Ouattara n'a pas manqué d'exprimer ses regrets quant au décès du diplomate ghanéen dont l'esprit a plané sur cette cérémonie.

Alassane Ouattara n'a pas tari d'éloges à l'égard de Kofi Annan en indiquant qu'il s'agit d'« un infatigable artisan de la paix, un défenseur du règlement pacifique des différends et un grand visionnaire, un acteur majeur de notre temps dont la voix, l’élégance, l’humilité, l’humanisme et la sagesse manqueront aux grandes causes du monde».

Notons que cette édition du Forum de la Fondation Mo Ibrahim porte sur le thême : « Migrations africaines : jeunesse, emploi et mobilité ». Un panel sera conjointement animé par le Président Ouattara et Dr Mo Ibrahim dans l'après-midi de ce samedi au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.