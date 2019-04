Ivanka Trump en Côte d'Ivoire : Un déhanché et des millions de dollars

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

La visite de Ivanka Trump en Côte d'Ivoire a été un moment mémorable pour les villageoises d’ Adzopé. La fille et conseillère spéciale du Président américain Donald Trump, séjourne en Côte d’Ivoire où elle a offert un déhanché sur un rythme musical traditionnel. Venue participer à la lutte pour l’autonomisation des femmes, elle a promis investir des millions de dollars dans les associations à pied d’oeuvre dans les villages ivoiriens.

Ivanka Trump en Côte d'Ivoire pour l’autonomisation des femmes

Mme Ivanka Trump est Abidjan, en Côte d’Ivoire, pour aider les femmes à se prendre en charge. Après avoir été reçue par les autorités ivoiriennes dans la capitale économique, la conseillère du président des États-Unis a fait un passage remarqué à Adzopé où elle a été accueillie à son arrivée par des femmes visiblement très heureuses de la recevoir sur leurs terres.

Et la jeune femme de 37 ans n’a pas boudé son plaisir lors de sa rencontre avec la population féminine villageoise. Elle s’est laissée aller à quelques pas de danse qui cachaient mal sa joie de vivre. Pendant plusieurs minutes, Ivanka Trump a dansé, salué le petit comité venu l’accueillir avant de prononcer des mots forts à l’endroit de ces femmes qui placent beaucoup d’espoir dans sa visite.

Après la danse, les millions de dollars de Ivanka Trump

Ivanka Trump affirme qu’ « investir dans les femmes est vital pour la prospérité économique collective et la stabilité mondiale. L’autonomisation des femmes permet des communautés et des pays plus prospères.»

Ivanka n’accepte pas le fait que les femmes, responsables de la production de 70% de nourriture dans le monde, soient seulement à 15% propriétaires d’industries. « Quand on regarde la chaîne de valeur, elles n’ont absolument rien. Nous allons aider les femmes à s’en sortir », a-t-elle confié au grand bonheur les femmes ivoiriennes à qui elle promet un investissement de deux millions de dollars américains d’aide.

M Patrick Achi, président du conseil régional de la Mé, a remercié la conseillère du Président américain pour sa visite à Adzopé ainsi que pour l’engagement des États-Unis, à travers l’Initiative mondiale pour le développement et la prospérité des femmes (W-GDP), pour aider les femmes africaines à mieux s’en sortir.

Ivanka Trump en Côte d'Ivoire, dans le pays profond

Le ministre Patrick Achi a félicité Ivanka Trump d’avoir fait le déplacement dans sa région. « Vous avez vous-même décidé de venir à Adzopé pour vous imprégner des réalités au lieu de rester dans un endroit confortable pour qu’on vous raconte », a-t-il affirmé.

En attendant l’arrivée effective de l’aide promise, c’est avec les images pleines la tête d’une Ivanka joyeuse et facile au contact que les femmes d’ Adzopé, surtout celles de la coopérative agricole de Yakassé Attobrou (CAYAT), sont retournées à leurs occupations.