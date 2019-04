Football: Franck Kessié sanctionné par la fédération italienne

Le milieu du terrain ivoirien du Milan Ac Franck Kessié, s'est vu infliger une lourde sanction de 33 milles euros (21 millions de fcfa) pour avoir brandit en trophée le maillot du défenseur de la Lazio Rome Francesco Acerbi, samedi dernier après un match entre les deux équipes soldé par la victoire des milanais (1-0). Son coéquipier, Tiémoué Bakayoko a également écopé de la même sanction et le club milanais devra, pour sa part s'acquitter de la somme de 20.000 euros (plus de 13 millions de fcfa).

Pourquoi Franck Kessié a-t-il été sanctioné ?

Tout est parti d'une déclaration d'avant match du milieu défenseur de la Lazio de Rome, Francesco Acerbi qui avait soutenu que son équipe était bien plus meilleure que celle du Milan Ac. " il n'y pas de comparaison" avait-il soutenu. Des propos qui avait fait couler beaucoup d'encre dans la presse italienne. A l'issue du match remporté par les Milanais (1-0) grâce à un but de Franck Kessié, Acerbi avait échangé son maillot avec Bakayoko "pour mettre un terme à la polémique", avait précisé le joueur de la Lazio.

Mais le milieu de terrain ivoirien de l'AC Milan, Franck Kessié et son coéquipier français ont ensuite brandi de façon moqueuse le maillot du joueur de la Lazio, tel un trophée, devant les supporteurs milanistes. Les deux joueurs milanais ont, par la suite, présenté leurs excuses, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une "plaisanterie, rien de plus". La Fédération italienne de football a infligé vendredi une amende de 86.000 euros à l'AC Milan et à ses deux joueurs, et Franck Kessie.

Ce n'est pas la première sanction pour Franck Kessié.

Le talent de l'international Ivoirien n'est pas à discuter. Il a su s'imposer dans le championnat italien dans tous les clubs où il a évolué. De la Cenaza, à l'Atalanta Bergham, puis à la Roma, Kessié a toujours fait partie des pionniers de son équipe. Et ce, en dépit de son jeune âge (23 ans). Cependant l'ivoirien gagnerait à s'assagir afin de ne pas être impliquer dans certaines situations pouvant nuire à sa très prometteuse carrière. Le mois dernier, en plein stade le milieu de terrain ivoirien est rentré dans une grosse colère lors du derby milanais, entre l’AC Milan et le grand rival l’Inter Milan. Peu en vue lors de la rencontre, Kessié a été remplacé par son coach Gattuso.

Visiblement frustré et agacé, l'ancien joueur du Stella enlève son maillot et fonce à sa sortie vers le banc en ignorant son coéquipier entrant et son coach. Selon Sky, Lucas Biglia aurait demandé à Kessié très énervé par sa sortie de montrer plus de respect envers l'équipe ; S’en est suivi un accrochage musclé entre les deux joueurs qui ont failli en venir aux mains, n'eût été l’intervention prompte de leur entourage. Meme si l'Ivoirien s'est excusé après la bagarre, le technicien italien a exprimé sa déception face à cette situation, et avait promit des sanctions contre l'ivoirien.