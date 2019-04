Côte d'Ivoire : Lettre-ouverte d'un militant PDCI à Henri Konan Bédié

Henri Konan Bédié fait face à une fronde de plusieurs cadres de son parti, le PDCI-RDA, qui ont décidé de rejoindre le RHDP unifié. Après Daniel Kablan Duncan, Kobenan Kouassi Adjoumani, les ministres issus du PDCI et bien d'autres sommités du parti, c'est au tour de Charles Koffi Diby, président du Conseil économique, social et environnemental, par ailleurs Vice-président du parti, de virer dans le camp présidentiel. Le président du vieux parti n'est pour autant pas isolé. Il bénéficie du soutien de cadres et autres militants qui lui témoignent leur fidélité indéfectible.

Motion de soutien à Henri Konan Bédié

Cher pépé (Ndlr, Henri Konan Bédié), je sais ce que tu vis en ce moment, que de douleurs et de tristesses doivent t'animer aujourd'hui. Ce n'est pas du tout facile de voir des gens à qui tu as tout donné, des gens que tu as nourris, que tu as portés sur tes bras pour faire d'eux ce qu'ils sont, te tourner le dos et pire te vilipender, te ridiculiser à la moindre occasion devant le monde entier. Certains que tu pris dans ton sein comme tes propres enfants, leur ouvrant les portes de ta maison sans rendez-vous et les propulsant là où jamais dans leurs plus grands rêves, ils n'auraient espéré être, se moquent de toi aujourd'hui, complotent contre toi avec tes adversaires et n'hésitent pas à t'humilier.

Ça doit être difficile, très difficile de voir tes frères, tes confidents, ceux que tu considérais comme fidèles et compagnons indéfectibles te tourner le dos au moment où tu as le plus besoin d'eux pour rejoindre ceux qui te combattent. Mon cher pépé, je sais la douleur qui doit te ronger en ces temps difficiles, je sais la tristesse que tu dois ressentir.

Mais sache que tu as derrière toi des millions d'enfants et de petits enfants qui t'aiment énormément, et qui sont déterminés à te suivre jusqu'à la victoire que nous savons certaine. Sache que le président Houphouët-Boigny et tous nos ancêtres qui ont fondé ce parti dans le sang et la douleur sont avec toi et te soutiennent depuis là haut. Sois fort, reste ferme et que rien ne t'ébranle dans ce combat.

Le PDCI-RDA repose sur du solide, il traversera toutes les preuves, toutes les trahisons et toutes les tempêtes. C'est un parti mythique, mystique et mystérieux qui porte l'âme de la Côte D'Ivoire. Aucun Homme ne pourra le faire disparaître, sois-en rassuré pépé. Nous restons mobilisés et plus galvanisés que jamais pour toi et pour le PDCI-RDA.