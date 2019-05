CAN 2019 : Billetterie, bonne nouvelle pour les supporters !

La Fédération égyptienne de football va répondre à la préoccupation de certains supporters concernant le prix des billets pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations.

Suite au mécontement des supporters égyptiens, le prix des billets seront revus à la baisse.

La Fédération égyptienne de football a dévoilé le prix des billets pour les matches de la prochaine Coupe d’Afrique de football que le pays abrite. Seulement, ces tarifs ne plaisent pas aux supporters locaux. Il faudra en effet dépenser plus pour assister aux matches des Pharaons, une situation agaçante pour les fans de l’équipe nationale.

D’après la grille tarifaire communiquée par la fédération, les billets pour les matches de l’Egypte oscillent entre 200 livres égyptiennes (environ 6850 francs CFA) et 600 livres (plus de 20 500 francs). Des tarifs qui sont plus élevés que ceux des autres matches qui ne concernent pas les finalistes de la dernière CAN. Le prix des billets va de 100 livres égyptiennes (plus de 3400 francs CFA euros) à 500 livres (environ 17 100 francs) pour les places les plus chères dans les matches qui ne concernent pas l'Égypte.

Face au mécontentement des supporters égyptiens, la fédération et le comité d’organisation ont annoncé une révision du prix des billets des rencontres de la sélection nationale. En dehors de cela, la fédération indique qu’un billet donnera accès à deux matches le même jour. En effet, chaque jour, 2 des 3 rencontres de la phase de groupes auront lieu dans le même stade. La commercialisation des billets débutera à la mi-mai, selon le comité d’organisation de la CAN 2019.

Pour rappel, la compétition va se dérouler du 21 juin au 19 juillet 2019.