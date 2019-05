CAN 2019 : Les Super Eagles poursuivent leur quête de renforts

Le sélectionneur Gernot Rhor compte se tourner vers un ancien cadre du vestiaire pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Les Super Eagles tiennent déjà des espions pour suivre leurs futurs adversaires.

Les Super Eagles recherchent de nouveaux renforts.

Après les retours de Jay Jay Okocha, Nkwankwo Kanu et Tijani Babangida, le sélectionneur des Super Eagles du Nigeria a annoncé vouloir rappeler John Obi Mikel en équipe nationale. L’ancien capitaine du Nigeria n’a plus porté le maillot du Nigeria depuis la dernière Coupe du monde en Russie. Celui-ci avait indiqué vouloir se concentrer sur son club lui qui évolue maintenant en Chine.

« Il est prévu de rencontrer Obi Mikel prochainement pour faire le point avec lui, s’il veut revenir oui ou non (…) Il est revenu à la compétition suite à sa blessure au genou. Ce n’est pas impossible qu’il fasse la CAN s’il se sent prêt », a confié le sélectionneur des Super Eagles à Goal.

Outre John Obi Mikel, Gernot Rhor est revenu sur le cas de Victor Moses. Le joueur de Chelsea prêté à Fenerbahçe avait annoncé sa retraite après la Coupe du monde. « On a essayé de le convaincre de ne pas se retirer mais il a fait son choix. S’il revient sur cette décision, c’est à lui de nous le dire. On est ouvert au dialogue mais on ne va pas se mettre à genoux pour demander à un joueur de revenir », a-t-il indiqué concernant le cas du joueur de 28 ans.

Le Nigeria qui fait son retour à la CAN après deux éditions manquées entend se hisser le plus loin possible. Lors de leur dernière participation, les Super Eagles avaient remporté le trophée en 2015. Pour rééditer l’exloit, la fédération de football a rappelé dans le staff trois anciennes gloires des Super Eagles. Il s’agit de Jay Jay Okocha, Nkwanko Kanu et Tijani Babangida.