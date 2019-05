Foot : Trois Africains règnent sur la Premier League

Mohamed Salah, Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang occupent la tête du classement des buteurs du championnat. Les trois africains ont au moins inscrit 20 buts cette saison.

L’Egyptien Mohamed Salah en tête du classement des buteurs de Premier League.

Les Africains sont en forme cette année en Premier League. Pour la première fois dans l’élite du football anglais, trois africains ont marqué au moins 20 vingt buts en une saison. Cette année l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah, son coéquipier sénégalais Sadio Mané et le Gabonais d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang sont parmi les meilleurs buteurs de la première division anglaise.

Déjà meilleur buteur de la saison passée avec 32 pions, Mohamed Salah est sur la bonne voie pour finir une fois de plus en tête de ce classement. Surtout qu’il ne reste plus qu’un match à jouer. Avec 21 buts cette année, le pharaon peut à nouveau être sacré. Avec son club il est en course pour gagner le championnat d’Angleterre et la Ligue des champions. Il est suivi au classement des buteurs par le Sénégalais Sadio Mané qui réalise sa meilleure saison depuis son arrivée chez les Reds en 2015. Le Lion a inscrit 20 buts cette saison et peut toujours doubler son coéquipier égyptien. Tout comme le Gabonais Piere-Emerick Aubameyang auteur de 20 réalisations cette saison en Premier League.

Mohamed Salah est également sous la menace du buteur argentin Sergio Aguero. L’attaquant de Manchester City est à égalité de buts avec Mané et Aubameyang.L’Argentin a déjà terminé meilleur buteur de Premier League. C’était en 2015, il avait alors marqué à 26 reprises.