Super, le danseur d’Arafat dj, empoisonné par l’un de ses collègues ?

Après avoir échappé à la mort suite à un empoisonnement, le danseur d’Arafat dj, le nommé Super, est revenu au micro de Vibe Radio sur sa mésaventure. Des témoignages troublants qui laissent supposer que l’un de ses collègues aurait tenter de mettre fin à ses jours.

Qui a tenté de tuer Super, le danseur d'Arafat dj ?

Le talentueux danseur d’Arafat dj, Super a failli passer de vie à trépas, n’eut été la présence de son compagnon et collègue, Ruffy, qui a eu l’intelligence de le conduire rapidement à l’hôpital. En convalescence en ce moment chez lui à Yopougon Toit Rouge, le jeune danseur, a expliqué à Vibe Radio, dans les moindre détails ce qui s’est passé.

"Juste après le spectacle fou qu’on a donné au VIP sur le son Moto-Moto, les amis danseurs d’Arafat et moi-même, on s’est offert une partie de beuverie dans un salon. On était huit au total, on buvait la liqueur Gordon. A un moment, j’ai eu une envie de fumer de la cigarette. À mon retour, je constate que mon verre avait changé d’emplacement. Je n’ai pas voulu me faire des idées puisqu’ on était entre nous amis", a dit Super. Ces propos laissent supposer que son bourreau pourrait être un membre de la Yorogang , notamment son propre collègue danseur.

Poursuivant, le jeune danseur d’Arafat dj a confié qu’il s’est quand même assis auprès de ses collègues pour continuer la fête. "Je me suis assis, on a continué à boire ensemble. C’est l’après-midi du lundi, avant notre réunion chez le Boss (Arafat) à Angré, que les douleurs ont commencé. Je n’ai pas pu suivre la réunion tellement j’avais mal au ventre. Je suis resté étendu sur le canapé au domicile du Boss. C’est mon pote Ruffy, avec qui j’étais en France, qui m’a accompagné à la maison. Il a voulu rester avec moi parce que j’étais très mal en point. J’ai commencé à vomir sans cesse toute l’après-midi. J’avais mal, très mal, je n’ai jamais eu aussi mal. Ruffy mon ami m’a conduit à l’hôpital à Ananeraie, la nuit du lundi 6 mai. Je crois que c’est là que j’ai perdu connaissance" a laissé entendre Super.

"Quand je me suis réveillé le lendemain après les soins, le docteur m’a fait savoir que j’avais été empoisonné", a-t-il révélé. Par ailleurs, le jeune danseur a rassuré tous les fans de la Yorogang de son état de santé. "Je me sens mieux aujourd’hui. Les fortes douleurs que je ressentais au niveau de l’estomac et à la gorge ont cessé. Le médecin a insisté que je prenne comme indiqué, les médicaments qui m’ont été prescrits", a-t-il confié.

Rappelons qu’Arafat se produit régulièrement en Côte d’Ivoire avec plus d’une dizaine de danseurs, mais c’est avec Ruffy et Super qu’il a récemment effectué sa tournée européenne. Ce qui pourrait susciter des jaloux.