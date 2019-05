Côte d'Ivoire : Mamadou Koulibaly accuse un autre coup dur

C'est la consternation au sein de la famille politique de Liberté et démocratie pour la République (LIDER) de Mamadou Koulibaly, ancien président du Parlement ivoirien et premier candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle de 2020. L'actuel maire de la commune d'Azaguié, a perdu mercredi 22 mai 2019, un autre collaborateur, une semaine après la disparition de l'un de ses conseillers, survenue dans des conditions dramatiques.

En l'espace d'une semaine, Mamadou Koulibaly et LIDER frappés par un second deuil

Mamadou Koulibaly est encore en deuil. Le candidat de Liberté et démocratie pour la République (LIDER), n'aura pas fini de se remettre du décès tragique de son conseiller spécial, Yaya Sogodogo, la semaine dernière que survint brutalement celui de Coulibaly Pierguégnon Niguipié. M. Niguipié était, avant son décès survenu mercredi 22 mai 2019 à l'hôpital militaire d'Abidjan (HMA), le representant de LIDER de la commune de Yopougon et de la ville de Korhogo dans le nord de la Côte d'Ivoire.

Cette brutale disparition vient porter à deux, le nombre de collaborateurs de l'ancien chef du Parlement ivoirien, décédés à quelques 13 mois de la présidentielle de 2020. La semaine dernière, soit le mercredi 15 mai dernier, son conseiller spécial, Yaya Sogodogo, avait succombé à ses blessures à la suite d'un tragique accident de la circulation alors qu'il revenait de Vavoua.

Mamadou Koulibaly, rappelons le, est engagé dans la course pour la conquête du fauteuil présidentiel de 2020. Et les décès en cascade que subi son camp ne sont pas de nature à arranger l'ex-cadre du Front populaire Ivoirien (FPI), qui assurément aura en face de lui lors de ce rendez-vous présidentiel, des poids lourds de la vie politique ivoirienne. Les candidatures des anciens présidents ivoiriens Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, à en croire certaines indiscrétions, ne feraient l'ombre d'aucun doute. Celle de Guillaume Soro, également ancien chef du Parlement, actuellement en campagne dans le nord du pays, ne serait pas aussi une surprise.