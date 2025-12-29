Législatives en Côte d’Ivoire : Le RHDP prend de l’avance

En Côte d’Ivoire, la Commission électorale indépendante (CEI) a publié l’essentiel des résultats des élections législatives du 27 décembre dernier. Et comme c’était le cas lors de la précédente législature, le visage du futur Parlement ivoirien est largement dominé par le parti au pouvoir. Il s’agit notamment du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Côte d’Ivoire : Le RHDP sort visiblement grand vainqueur des législatives

Les résultats jusque-là proclamés par la Commission électorale indépendante (CEI) après les législatives du 27 décembre dernier, donnent un large avantage au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) dans de nombreuses circonscriptions de la Côte d’Ivoire. Le parti au pouvoir confirme sa suprématie, notamment dans le nord, son bastion, où il réalise des scores écrasants : 99,96 % à Sinématiali, 99,92 % à Korhogo, et même 100 % à Boundiali et à Odienné. Le RHDP conserve ainsi une majorité confortable à l’Assemblée nationale, dans la continuité de la législature précédente.

Face au RHDP, le principal parti d’opposition, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), est parvenu à résister dans certains de ses fiefs traditionnels. À Cocody, le maire Jean-Marc Yacé l’emporte avec 53,6 % des voix. Dans le Plateau, le député sortant Jacques Ehouo est réélu avec 58,90 %. Le porte-parole du parti, Soumaïla Brédoumy, placé sous mandat de dépôt depuis début novembre, est également réélu dans la circonscription de Tankessé. Au total, le parti dirigé par Tidjane Thiam obtient moins de sièges que dans l’Assemblée sortante.

À noter aussir que les candidats indépendants s’imposent aussi dans plusieurs circonscriptions. Au moins une demi-douzaine de personnalités non investies par leurs partis ont été élues.