© Législatives en Côte d'Ivoire : un taux de participation très faible

En Côte d’Ivoire, les électeurs ont voté ce samedi 27 décembre 2025 pour des législatives marquées par une faible participation et ponctuées par des « échauffourées » qualifiées de mineures par les autorités.

En Côte d’Ivoire, selon des chiffres provisoires publiés dans la nuit par la Commission électorale indépendante (CEI), la participation s’est élevée à 32,34% pour les élections législatives de ce samedi. Un scrutin boycotté par le parti de l’ex-président Laurent Gbagbo. Le taux de participation s’était élevé à 37,88% lors des précédentes législatives en 2021, un taux équivalent à celui de 2016. Les résultats provisoires sont annoncés au compte-gouttes par la CEI.

Pour rappel, M. Ouattara a décroché fin octobre un quatrième mandat avec 89,77% des voix et un taux de participation de 50,10%, lors d’un scrutin dont étaient exclues plusieurs figures de l’opposition qui ont dénoncé sa candidature. Onze personnes étaient mortes lors de ces présidentielles de 2025 en Côte d’Ivoire, selon les chiffres officiels. Concernant les législatives de ce samedi, le président de la CEI Ibrahime Kuibiert Coulibaly a fait état d’« échauffourées, mais qui ont été bel et bien maîtrisées par nos agents des forces de l’ordre ». « Ces incidents sont mineurs, au point de ne pas affecter le bon déroulement du processus » électoral, a-t-il ajouté lors d’un point-presse à la mi-journée, sans donner davantage de précisions.

Plus de 44.000 éléments des forces de Défense et de Sécurité avaient été déployés pour sécuriser les législatives en amont du scrutin.

