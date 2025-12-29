© Législatives en Côte d'Ivoire : Assalé Tiémoko conteste les résultats

En Côte d’Ivoire, le député sortant Assalé Tiémoko s’est saisi de ses réseaux sociaux ce lundi 29 décembre 2025 pour contester sa défaite face au candidat du RHDP, Alpha Sanogo Dramane, lors des élections législatives à Tiassalé. Tiémoko a même annoncé son intention de porter plainte contre le président local de la Commission Électorale Indépendante (CEI).

Législatives en Côte d’Ivoire : La grosse colère d’Assalé Tiémoko contre les résultats

Sur sa page Facebook, Assalé Tiémoko a qualifié ce lundi 29 décembre 2025 les résultats des élections législatives de braquage électoral. Il annonce qu’il tiendra un point de presse le mardi 30 décembre pour présenter les preuves du vol électoral orchestré dans sa circonscription. Le journaliste refuse de s’incliner et promet de se battre jusqu’au bout contre cette forfaiture. Selon les résultats officiels de la CEI, Alpha Sanogo a remporté le scrutin avec 8 557 voix (52,42 %) contre 7 489 voix (45,88 %) pour Assalé Tiémoko. Sur 39 362 inscrits, 16 841 électeurs ont voté, soit un taux de participation de 42,78 %. Pour le député sortant, ces chiffres ne reflètent pas la réalité du scrutin. Il affirme posséder des procès-verbaux lui donnant une avance de 1 356 voix.

Le message d’Assalé Tiémoko sur sa page Facebook :

« TIASSALE : J’AI GAGNÉ L’ÉLECTION LÉGISLATIVE de 1356 voix d’écart.

SANOGO DRAMANE ALPHA N’A PAS GAGNÉ. IL LE SAIT EN SON AME ET CONSCIENCE. IL A ÉTÉ BATTU DE 1356 VOIX D’ÉCART. JE LE METS AU DÉFI DE PRODUIRE LES PV DE DÉPOUILLEMENT SORTIS DES BUREAUX DE VOTE QUI LE DONNENT GAGNANT.

Comment peut-on voler autant dans une élection ?

Regardez ce qu’ils ont fait à MOROKRO !

Compilation générale des votes à la CEI locale sur la base des 41 PV sortis des 41 BV.

Votants : 4065

Bulletins nuls : 200

Bulletins blancs : 58

Suffrages exprimés : 3865

ASSALE TIEMOKO : 2875 voix soit 74,39 %

SANOGO DRAMANE ALPHA : 891 voix soit 23,05 %

RÉSULTATS DE MOROKRO SORTIS DU LABORATOIRE DE LA CEI TIASSALE :

ASSALE TIEMOKO ANTOINE : 4557 voix soit 1682 voix de plus.

SANOGO DRAMANE ALPHA : 3112 voix soit 2221 voix de plus.

Je ne reconnais pas les 1682 voix de plus que la CEI Tiassale m’a attribuées, et SANOGO DRAMANE ALPHA ne peut avoir 3112 voix a Morokro, c’est tout simplement du faux.

J’ai gagné cette élection de 1356 voix d’écart et vous allez me remettre ma victoire.

On ira jusqu’au bout. », a écrit Assalé Tiémoko.