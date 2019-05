Côte d’Ivoire-Soro veut tout abandonner: « Mes enfants en souffrent »

Guillaume Soro vient de faire parvenir aux internautes ivoiriens un message on ne peut plus inquiétant sur son avenir politique.

Guillaume Soro interpellé par ses enfants

Alors qu’il poursuit sa tournée dans le nord de la Côte d’Ivoire, Guillaume Soro vient de lâcher un message lourd de sens. Le Président du Comité politique a voulu partager avec les internautes une conversation qu’il a eue avec un de ses enfants au sujet de ses absences répétées auprès de sa famille. « Mon fils me dit il y’a quelques jours : « Papa tu as trop duré dans les villages. » Je lui réponds « ben ils (les villageois) ont besoin de moi ». Il me rétorque crânement « Mais nous tes enfants on a besoin de toi aussi ». J’insiste: « c’est mon travail fiston. » et lui de répondre : « ah bon papa ton travail est plus important que nous tes enfants ? On te voit jamais ! Tu es tout le temps parti. On est jamais avec toi. Quand tu étais à Bouaké on te voyait, quand t’es devenu PM et PAN on te voyait pas non plus » et au bout une crise de pleurs », relate-t-il sur sa page Facebook.

Selon Guillaume Soro, cet échange avec son fils l’a énormément ému au point qu’il est depuis cette période en pleine méditation pour savoir la conduite à tenir pour les jours prochains. « Cet échange m’a secoué, bouleversé et ébranlé. En définitive, qu’est-ce que je suis entrain de faire ? Mes enfants en souffrent. C’est visible. J’ai 47 ans. Et ils n’ont pas profité de moi. Je n’ai jamais imaginé que mon fils puisse m’interpeller et me confronter ainsi. Les enfants d’aujourd’hui sont précoces. Il me faut agir. Je médite. La vie. », écrit-il. En effet, depuis sa démission de la présidence de l’Assemblée nationale en février dernier, Soro s’est replié dans le nord de la Côte d’Ivoire d’où il a entamé une tournée qui l’a conduit dans plusieurs villages de la région du Hambol. La raison invoquée par lui, s’enquérir des réalités de vie des populations afin de mieux y apporter des solutions.

Au cours de ses meetings, le président du Comité politique ne chausse pas de gants pour s’attaquer vertement au régime du Président Alassane Ouattara qu’il accuse d’avoir délaissé cette partie du pays. Annoncé récemment aux Etats-Unis où il était attendu pour des études, Guillaume Soro n’a pas quitté la Côte d’Ivoire depuis sa démission de la présidence de l’Assemblée nationale. Est-il interdit de quitter le pays? Difficile d’y répondre. Une chose est certaine, sa famille vit en France, et le message qu’il vient de laisser aux internautes, traduit une certaine lassitude de la part de l’ex-président de l’Assemblée nationale. Va-t-il mettre un terme à sa tournée dans le nord ivoirien pour rejoindre sa famille en France d’où ses enfants le réclament à tue-tête? Seul l'avenir nous situera.