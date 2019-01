Côte d'Ivoire : Démonstration de force de l' armée ivoirienne à Bouaké

L' armée ivoirienne effectuera un exercice militaire, ce mardi 29 janvier, à Bouaké, épicentre de tous les mouvements armés ces deux dernières décennies. L'aéroport de cette ville, fief de l'ancienne rébellion, sera le théâtre de ces opérations militaires.

L' armée ivoirienne se prépare à toutes éventualités à Bouaké

Lassina Doumbia, nouveau chef d'Etat-Major général des armées, s'est engagé dans un vaste programme de préparations de ses troupes. Pour ce faire, le successeur du général Sékou Touré a initié un exercice militaire dans la zone aéroportuaire de Bouaké, ce mardi 29 janvier 2019. L'ampleur de cet entrainement pourrait créer une certaine psychose, voire une frayeur au sein d'une population de Gbêkê déjà traumatisée par les affres de la guerre.

Aussi, le général Lassina Doumbia a d'ores et déjà tenu à rassurer les Bouakéens et les habitants des localités environnantes. « Pendant son déroulement, des coups de feu et des explosion seront entendus. De même, des véhicules et engins blindés sillonneront les axes routiers avoisinants et des aéronefs seront engagés dans les airs », apprend-on du communiqué de la grande muette, qui indique par ailleurs que cet exercice ne perturbera en rien le quotidien de la population.

A noter que lors de la présentation de vœux de Nouvel An, le président Alassane Ouattara rassurait ses compatriotes de ce que la présidentielle de 2020 se déroulera dans la sérénité, et qu'il n'y aura rien lors de ce scrutin, qui est pourtant annoncé par certains observateurs comme celui de tous les dangers. Cet exercice militaire de l'armée ivoirienne et le choix de la ville de pourrait donc aisément s'expliquer.