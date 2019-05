Côte d'Ivoire : Pluie à Abidjan, des voies déjà sous les eaux

La pluie qui s' est abattue sur la ville d' Abidjan le lundi 27 mai 2019 a occasionné des dégâts dans certains quartiers. Des voies ont été coupées en deux, empêchant la circulation des véhicules.

La pluie fait déjà des dégâts

La pluie s' est déclenchée sur la ville d' Abidjan dans la matinée du lundi 27 mai 2019. Après quelques heures, seulement, des voies de circulation ont été englouties sous les eaux. Au carrefour de Williamsville, un quartier de la commune d' Adjamé, les automobilistes ont été piégés par la pluie. Le chauffeur d' un camion transportant des bouteilles de gaz a été obligé de stationner pour éviter tout risque.

À Cocody-II Plateaux, selon des témoins, la voie reliant le quartier Les Oscars et le commissariat du 22ème arrondissement a été coupée en deux par la pluie. Des voitures étaient prises sous les eaux. Aux Allées, au niveau de la pharmacie, les eaux ont envahi la voie. La forte pluie n'a pas ménagé les deux voies menant à Agban par le boulevard des martyrs, comme l'ont confirmé des riverains.

Au niveau de la commune de Yopougon, racontent des habitants, l'autoroute du Nord dans le sens du premier pont-GESCO était inondée. À Ananeraie, le carrefour LKM était prisonnier des eaux. Des élèves qui revenaient des cours étaient obligés de trouver des abris de fortune pour ne pas être emportés par l'eau.

La voie express Abobo-Adjamé était coupée au niveau de la station Mobile. Les automobilistes ont été obligés de marquer un arrêt forcé. Il était même impossible pour les petites voitures de traverser l' eau.

Notons que le lundi 20 mai 2019, le gouvernement annonçait des pluies modérées ou forte avec des orages sur le district d'Abidjan. Au moins quinze personnes avaient trouvé la mort l'année passée suite à la pluie diluvienne qui a touché la ville d' Abidjan.

Selon la SODEXAM (Société d' exploitation et de développement aéroportuaire et météorologique), pour 2019, l' on connaîtra une hausse des pluies par rapport à l' année dernière : hausse de 2 % pour la période de mars-avril-mai et une hausse de 4 % pour la période avril-mai-juin.