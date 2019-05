Côte d'Ivoire: Un proche de Guillaume Soro convoqué à la police

Décidément, les ennuis judiciaires n’en finissent pas pour Mamadou Traoré. Ce proche de Guillaume Soro, convoqué récemment à la police pour une affaire de divulgation de secrets d’Etat, sera à nouveau devant un officier de police.

Mamadou Traoré et Doumbia Major s’affrontent devant les tribunaux

Doumbia Major est décidé à donner une suite judiciaire aux accusations de financement de ses études de doctorat par la rébellion conduite en septembre 2002 par Guillaume Soro. Ces accusations portées par Mamadou Traoré, Doumbia Major les trouve suffisamment graves qu’elles necessitent d'être élucidées devant les tribunaux. D’où sa plainte déposée contre ce fidèle de Guillaume Soro, convoqué le mercredi 29 mai prochain à la police.

Témoignage de Mamadou Traoré sur la convocation du 29 mai

"Chers tous, je voudrais vous informer que Doumbia Major a mis en exécution sa menace de me convoquer pour diffamation. C'est le Mercredi 29 Mai que je suis convoqué à la police afin de m'entendre sur la plainte portée contre moi par cet homme. Je voudrais demander à tous mes amis et mes parents de ne pas insulter Doumbia Major pour cet acte qu'il a posé. C'est son droit de se plaindre. Je voudrais également demander à mes amis et parents de ne lui faire aucun reproche car nous sommes dans le mois de Ramadan. Ce mois est un mois de pardon, de tolérance. Je pardonne à Doumbia Major son acte qui est guidé par les tentations de Satan envers tout bon musulman pendant ce mois de piété.

Surtout pendant cette dernière décade du mois de Ramadan où les anges volent près de nous. Sinon,il aurait pu attendre la fin de ce mois pour porter sa plainte. J'irai répondre à cette convocation. Mais vous me pardonnerez de ne pas vous faire le compte rendu de mes échanges avec le commissaire qui m'a convoqué. Je ferai mon compte rendu après le mois de Ramadan car j'ai décidé de consacrer ce mois à la prière pour le repos de l'âme de mon père décédé le mois dernier. Ce père qui doit certainement être triste dans sa tombe de voir son fils aîné être traîné devant la police, depuis son décès, pour des problèmes politiques(Avril et Mai).Son fils qui n'avait jamais eu auparavant des démêlés avec la police.

Je vous serai reconnaissant chers tous que vous suiviez mes recommandations en ce qui concerne vos réactions vis à vis de Doumbia Major. Et je vous demande pardon si j'ai choqué certains d'entre vous en répondant à la première menace de Doumbia Major dans ce mois de pardon et de tolérance. J'avais été habité dans ce mois béni, pendant quelques heures par Satan qui voulait m'éprouver.Comme il éprouve tous les musulmans pendant le Ramadan. Et grâce à la prière, j’ai pu échapper à sa tentative de domination de mon âme. Je peux vous rassurer qu'il ne m'aura plus dans ce mois. J'accentuerai les prières afin de réussir ce Djihad que je me suis imposé ce mois béni. Bonne journée à tous".