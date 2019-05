Côte d'Ivoire : Grève à l'Université FHB, la CNEC durcit le ton !!!

Les enseignants du supérieur réunis au sein de la CNEC ont décidé de la reconduction de leur mot d'ordre de grève, à la suite de leur AG. Pr Johnson Zamina Kouassi, le leader de ce syndicat, appelle le Premier ministre à la discussion pour trouver des solutions à cette situation.

La CNEC paralyse les Universités et grandes écoles publiques

Après les enseignants du secondaire réunis au sein de la COSEFCI, c'est au tour de leurs collègues du supérieur d'annoncer un vaste mouvement de grève. La Coordination nationale des enseignants-chercheurs (CNEC) a en effet tenu une Assemblée générale à la suite de laquelle les professeurs et autres enseignants chercheurs ont réclamé de meilleures conditions de vie et de travail. La revalorisation des salaires et des primes de recherche d'une part et l’amélioration des conditions de travail d'autre part.

« Comment pouvez-vous expliquer qu'il n'y a pas de Wifi à l'Université ? Pis, nous manquons du matériel didactique. Des laboratoires qui ne sont pas équipés, c'est inacceptable », s'est indigné le professeur Johnson Zamina Kouassi, leader du syndicat des enseignants. Aussi, compte tenu de la non-satisfaction de leurs revendications, le mot d'ordre de l'AG est formel : « La grève est reconduite pour une semaine ».

Ces enseignants grévistes appellent cependant le gouvernement à une rencontre pour échanger sur les questions brulantes de l'heure afin de trouver un compromis pour sauver la situation. Mais face à l'intransigeance du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui refuserait toute discussion tant que ces enseignants seront en grève, le Pr Zamina Kouassi rétorque :

« On ne gère pas un pays avec des humeurs. Nous sommes dans une République et le chef du gouvernement devrait écouter et discuter avec le corps social. Agir de cette manière, ce n'est pas républicain. »

En attendant que les partenaires du système éducatif (gouvernants, enseignants, chercheurs) trouvent une solution à ce nouveau bras de fer, les étudiants passeront une deuxième semaine hors des amphithéâtres, des salles de Travaux dirigés, travaux pratiques et autres laboratoires.