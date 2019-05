Côte d'Ivoire : Bilan des affrontements Abbey-Dioula à Agboville

Ce lundi fut une chaude journée à Agboville. Une simple empoignade entre deux élèves de l'établissement secondaire Eden s'est muée en bataille rangée entre les autochtones Abbey et les allogènes Malinké, communément appelés Dioula.

Le sang a encore coulé à Agboville, ce lundi

Le cocktail Molotov a fini par exploser, ce lundi 27 mai 2019, tant les signes précurseurs d'un affrontement intercommunautaire étaient perceptibles à Agboville. Il a en effet suffi d'une petite étincelle pour mettre le feu aux poudres entre deux communautés qui se regardaient depuis belle lurette en chiens de faïence.

En réponse à une bagarre entre deux élèves de Terminale, le jeudi dernier, une horde de jeunes surexcités, armés de gourdins, de pierres et autres armes blanches, a jeté son dévolu sur des établissements de la capitale de l'Agneby. Le spectacle était on ne peut plus désolant, tant ces visiteurs indéliquats ont fait d'énormes dégâts.

Des vitres brisées, des portes fracassées, des salles de classe mises dans un état indescriptible. À cela s'ajoute le spectacle des jets de pierres qui a fait fuir les élèves de ces établissements visitées. Ces apprenants n'ont pas eu la même chance, car certains d'entre eux ont reçu des projectiles pendant leur fuite. D'autres ont été passés à tabac, sans oublier ceux qui se sont fait taillader à la machette.

Au décompte final, le bilan est lourd. Il n'y a certes pas eu de perte en vie humaine déclarée, mais l'on dénombre d'importants dégâts matériels et de nombreux blessés, dont des cas graves. Ils ont tous été admis au CHR d'Agboville.

Le confrère Linfodrome a même publié la liste de quelques blessés.

La liste des blessés

1- N’dé N’takpé Jean Luc Hervé (24 ans, élève en classe de Tle A à l’Institut Nakoi

2- Kanga Ovo Ezéchiel atteint à la rate (18 ans, en classe de 4e au collège Attè Yavo), son cas nécessite une intervention chirurgicale

3- Belème Boureïma (21 ans, en classe de 3ème 8 à l’Institut Nakoi)

4- Traoré Siaka (15 ans, en classe de 5è4 au collège Attè Yavo)

5- Traoré Harouna (25 ans en classe de 1ère G2 au collège Attè Yavo). Il porte une large ouverture dans le dos et à la tempe.