Côte d'Ivoire : Kandia Camara va former des étudiants à Harvard

Kandia Camara séjournera aux Etats-Unis du 3 au 6 juin 2019 dans le cadre du Forum annuel du leadership ministériel des ministres de l' Education et de la Santé. La ministre ivoirienne a été retenue afin de partager son expérience managérial aux pensionnaires de l' université Harvard, à Houston.

Kandia Camara partage son expérience à Harvard

Kandia Camara prendra part au Forum annuel du leadership ministériel de l' Education et de la Santé, qui aura lieu aux Etats-Unis du 3 au 6 juin 2019. A cette occasion, la ministre de l' Education nationale, de l' Enseignement technique et de la Formation professionnelle, invitée spéciale de l'événement, se prononcera à l' université Harvard en tant que "coach-formateur". Selon l' Agence ivoirienne de presse, la première responsable de l' éducation en Côte d'Ivoire a reçu son invitation des mains de l' Assistant director, Karima Ladhan, venue tout droit des Etats-Unis. "Nous attendons beaucoup de cette collaboration et surtout des résultats. Pour nous, avoir l' appui et le partenariat de l' université de Harvard, est une bonne opportunité", a confié Kandia Camara à ses hôtes.

Au cours de cet important programme, Kandia Camara formera des étudiants de Havard à travers des échanges et des formations participatives. "Je garde de bons souvenirs de mon passage à Harvard University", a déclaré le "coach-formateur". Kandia Camara n' a pas manqué d' exprimer sa gratitude à l' Assistant director et à l' université d' Harvard pour l' invitation qu' elle a reçue. Elle s' est réjouie de l' honneur fait à la Côte d'Ivoire au travers de cette sollicitation, qui couronne les efforts du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly et du président ivoirien, Alassane Ouattara. "C' est une reconnaissance internationale, qui confirme son leadership de chef de l' Etat et son gouvernement", a-t-elle indiqué.

Notons que du 10 au 15 juin 2018, Kandia Camara et la ministre Raymonde Goudou Coffie avaient pris part au programme de leadership ministériel de Harvard. D' éminentes personnalités dont les anciens présidents tanzanien et libérien, Jakaya Kikwete et Ellen Johnson Sirleaf, l' ex-Premier ministre britannique, Tony Blair ont marqué l' événement par leur présence.