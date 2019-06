Université d' Odienné : Amadou Gon annonce le début des travaux

Les travaux de construction de l'université d' Odienné démarrent en 2020. L'information émane d' Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien lors de son séjour en Arabie Saoudite.

Odienné accueille bientôt une université

La ville d' Odienné, une ville du Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire, pourrait recevoir son université dans quelques années. En visite en Arabie Saoudite, Amadou Gon Coulibaly a fait l'annonce du début des travaux qui débutent avant fin 2020. C'était le vendredi 31 mai 2019, à la suite d'échanges avec Bandar Hajjar, le président de la Banque islamique de développement (BID).

Le chef du gouvernement a pris part à la 14e Conférence de l' Organisation de la coopération islamique (OCI), qui s'est déroulée du 31 mai au 1er juin 2019, à La Mecque. Il faut noter la Côte d'Ivoire a adhéré à la Banque islamique de développement le 7 octobre 2002. Le pays enregistre la plus forte progression, en termes du volume du portefeuille de la BID dans la sous-région, selon la Primature. En effet, de 8,2 millions de dollars en 2002, le groupe a investi 1,102 milliards de dollars en 2019.

Pour cette année, la Conférence de l'Organisation de la coopération islamique a porté sur le thème "Main dans la main vers l'avenir". Les participants ont échangé sur la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le terrorisme, la sécurité, la paix, mais également sur les changements climatiques, la sécurité alimentaire et le développement durable.

Accompagné par le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko et Ally Coulibaly, en charge de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Amadou Gon Coulibaly a saisi l'opportunité de solidifier les relations entre la Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement.

En marge de la conférence, le Premier ministre ivoirien a accordé des audiences à des hommes politiques dont le général Abdelfatha Abdelrahman, chef du Conseil de transition militaire du Soudan, Ibrahim Boubacar Kéita, le président malien et le chef d'Etat de la Guinée, Alpha Condé.