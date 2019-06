Foot – Mondial 2019 : Les Africaines partent à l’assaut de la France

Le Nigeria, l’Afrique du sud et le Cameroun sont les trois nations africaines qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2019. La compétition débute ce vendredi 7 juin et s’achève le 7 juillet prochain.

Trois équipes africaines en lice au Mondial féminin France 2019.

Le coup d’envoi de la Coupe du monde féminine sera donné ce vendredi 7 juin au Parc des Princes à Paris. La rencontre inaugurale va opposer la France à la Corée du sud. Egalement logée dans la poule du pays hôte, le Nigeria sera la première nation africaine à descendre dans l’arène. Ce sera samedi face à la Norvège.

Vainqueur pour la troisième fois d’affilée de la Coupe d’Afrique de football féminin, le Nigeria se présente comme le joker du continent africain au Mondial en France. Cependant, les Super Falcons doivent se mettre au niveau des grandes puissances mondiales de la discipline. Elles participent pour la septième fois à la compétition mais n’ont franchi le premier tour qu’une seule fois. C’était en 1999 lors de l’édition disputée aux Etats-Unis et où le Nigeria avait atteint les quarts de finale. Depuis les Nigérianes peinent à rééditer cette performance voire à sortir des poules.

Les Sud-africaines participent pour la première fois à une phase finale de Coupe du monde. Les vice-championnes d’Afrique disputent leur première rencontre samedi contre l’Espagne. Elles peuvent compter sur leur expérimentée capitaine Janine van Wyk (31 ans et plus de 150 sélections) et Chrestinah Thembi Kgatlana (22 ans, meilleure buteuse avec 5 réalisations et MVP de la dernière CAN). L’Afrique du sud évoluera dans le groupe B aux côtés de l’Allemagne, l’un des prétendants au titre (double championne du monde en 2003 et 2007), la Chine et l’Espagne.

Troisièmes au Ghana l’an passé, les Lionnes indomptables du Cameroun descendent dans l’arène lundi face au Canada. Les pouliches de Joseph Ndoko participent à la grande messe du football féminin pour la deuxième fois de leur histoire. Pour leur première participation en 2015, les Lionnes avaient réalisé une des meilleures prestations du continent en se hissant en huitièmes de finale bien que sorties à ce stade par la Chine. La bande à Christine Manie avait d’ailleurs signé la plus large victoire d’une équipe africaine en Coupe du monde en écrasant l’Equateur (6-0) en phase de poules. En France, les Camerounaises vont rencontrer le Canada, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas.