Foot – Cameroun : 3 binationales appelées en renforts pour le Mondial

Qualifié pour la prochaine Coupe du monde de football féminin, le sélectionneur de l’équipe nationale du Cameroun a dévoilé une liste de 26 joueuses présélectionnées pour la compétition.

Le Cameroun affûte ses armes pour le Mondial français.

Sorties en huitièmes de finale pour leur première Coupe du monde, les Lionnes indomptables comptent au moins rééditer cet exploit lors du Mondial cette année. En attendant la liste définitive des 23 retenues pour la compétition, le sélectionneur du Cameroun a présélectionné 26 joueuses en vu de la préparation au Mondial. Parmi celles-ci trois binationales qui ont opté pour la sélection fanion du Cameroun. Il s’agit de Michaela Batyam Abam, Easther Mayi Kith et Estelle Laura Johnson.

La première est attaquante et évolue au Paris FC en France. Elle compte 10 apparitions et un but sous le maillot parisien cette saison. Agée de 18 ans, Michaela Batyam Abam a joué dans toutes les catégories de l’équipe nationale américaine avant d’opter pour le pays de ses parents. Elle aurait même pu disputer la dernière CAN au Ghana mais un problème administratif l’en avait empêché.

Easther Mayi Kith est une défenseure de 22 ans. Elle joue également en France, à Montpellier qu’elle a rejoint il y a peu. Avec son nouveau club, elle n’a disputé qu’une seule rencontre. Toutefois, elle a fait ses preuves à West Virginia University, club avec lequel elle a disputé 70 matches. La néo-lionne a joué chez les moins de 17 ans du Canada avant d’opter pour le Cameroun.

Défenseure elle aussi, Estelle Laura Johnson pourrait disputer son premier tournoi majeur à 31 ans. Elle s’est fait connaître aux Etats-Unis où elle est passée par six clubs. La sociétaire de Sky Blue a disputé plus de 140 matches depuis le début de sa carrière et a été désignée à deux reprises meilleure joueuse du championnat. Au Mondial français (7 juin au 7 juillet), le Cameroun sera opposé au Canada, à la Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas en phase de groupes.