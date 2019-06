Soro en RDC : Vers une crise diplomatique entre Abidjan et Kinshasa ?

Guillaume Soro séjourne en RDC, depuis une semaine, à la faveur des obsèques d'Étienne Tshisekedi, père de l'actuel président congolais. Reçu avec des honneurs présidentiels à Kinshasa, l'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne ne cesse de lancer des piques au régime d'Abidjan. De quoi à susciter des brouilles diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo (RDC).

Retranché à Kinshasa, Guillaume Soro nargue Abidjan

Guillaume Soro a été reçu, ce mercredi 5 juin, à l'Assemblée nationale congolaise, en sa qualité de Vice-président de l'APF. À cette tribune à lui offerte, l'ancien chef du Parlement ivoirien a déclaré : « L’Assemblée parlementaire de la Francophonie est un instrument au service des parlements et comme vous savez, dans la Francophonie, l’Afrique, en termes de nombre est majoritaire. C’est pourquoi l’Assemblée parlementaire de la Francophonie se tiendra aux côtés des parlements pour les aider. »

Cette déclaration, qui pouvait paraître anodine, intervient alors qu'Amadou Soumahoro, successeur de Soro à la Présidence de l'Assemblée nationale ivoirienne, dispute la présidence de l'APF, dont la 45ème Session annuelle se tiendra à Abidjan du 5 - 9 juillet 2019, avec son éternel rival. Et ce, avec le soutien du Président Alassane Ouattara.

Alors que les autorités ivoiriennes n'étaient pas officiellement représentées aux obsèques du père de Félix Tshisekedi, Guillaume Soro, ancien chef du Parlement y était en visite privée. Mieux, il s'est vu accorder tous les honneurs, comme un officiel Ivoirien. Reçu dans le salon d'honneur présidentiel à Kinshasa, Soro n'a pas manqué de crier son indignation vis-à-vis des autorités de son pays.

« Ce à quoi je n’ai pas aujourd’hui droit dans mon propre pays, la Côte d’Ivoire. Où sous le régime actuel, le salon d’honneur présidentiel est devenu quasiment un lieu fétichisé, un Saint-Graal auquel n’ont accès que certains privilégiés triés sur le volet de l’exception rare. Quand tu n’es pas Rhdp, ne t’y aventure pas », a-t-il dénoncé.

Le fait pour les autorités congolaises de recevoir en grande pompe Soro Kigbafori Guillaume, tombé en disgrâce avec les autorités ivoiriennes, pourrait donc créer des brouilles diplomatiques entre Abidjan et Kinshasa. D'autant plus que, précisent nos sources, les relations entre la Côte d'Ivoire et le RDC ne sont pas au beau fixe.