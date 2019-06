Côte d'Ivoire : Evènements de Zuenoula, le Maire appelle au calme

La mort par balle du Chef Djè Bi Djè Robert de Bohizra a entrainé la colère de populations de Zuenoula qui ont saccagé la Préfecture. Absent lors des évènements, le Maire de la localité appelle au calme, promettant de mettre tout en oeuvres pour faire éclater la vérité.

Zuenoula, communiqué relatif à l’assassinat du Chef Djè Bi Djè Robert

Depuis hier soir, aux environs de 19h, nous avons eu la triste nouvelle de l’assassinat du chef Djè Bi Djè Robert de Bohizra. J’exprime mes condoléances les plus attristées à la population de Zuenoula et plus particulièrement à celle de Bohizra. Je condamne cet acte lâche et ignoble.

Etant en déplacement et malgré mon calendrier chargé ce jour, je décide de donner la priorité à ma population. En route pour Zuenoula, je suis meurtri de voir ces images de la Préfecture et bien d’autres qui n’honorent pas cette belle cité. C’est pour cela que j’appelle la population au calme et à ne pas céder à la panique.

D’ici quelques heures, je serai à Zuenoula et je vous promets de m’investir personnellement à la manifestation de la vérité dans cette affaire afin que les coupables répondent de leurs actes devant la justice.

J’en appelle à la mobilisation des forces de l’ordre d’utiliser tous les moyens légaux en leur possession pour contenir la colère de la population.

Paix à son âme.

Fait le 06 Juin 2019

Olivier Djè Bi Djè

Maire de Zuenoula