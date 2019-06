Côte d' Ivoire: Violences de Béoumi, un employé de la mairie arrêté

Relativement aux violences qui ont secoué la ville de Béoumi les 15 et 16 mai 2019, le chargé de communication de la mairie de ladite localité a été arrêté ce lundi 3 juin 2019, a déclaré APA. Vingt-deux autres personnes ont été interpelées.

Béoumi, le chargé de communication de la mairie arrêté

L'information provient de l'Agence de presse africaine (APA). Dans l'affaire des violences survenues à Béoumi, centre de la Côte d'Ivoire, le chargé de la communication de la mairie de la ville, Konan Saint Rodolphe, ainsi que vingt-deux autres individus ont été mis aux arrêts. Selon notre source, le bilan s'est alourdi. En effet, le nombre de morts, qui était de 11, a atteint la barre de 14. Il est reproché au collaborateur du maire d' avoir véhiculé des informations mensongères à relent raciste ou tribaliste.

Le 15 mai 2019, une altercation entre un chauffeur de taxi-brousse baoulé et un autre de moto-taxi malinké s' est transformée en un conflit intercommunautaire après la nouvelle de la mort du conducteur de moto-taxi. Les deux communautés auxquelles appartiennent les protagonistes se sont affrontées avec violence. Le bilan a fait état de 11 morts, 108 blessés et 300 morts, selon les autorités ivoiriennes.

La gravité de la situation avait amené Sidi Touré Tiémoko à effectuer le déplacement à Béoumi. Le ministre de la Communication et des Médias, originaire de la région, avait tenu un discours rassembleur face aux populations. "Parce qu'en moi, j'ai du baoulé et du malinké. Je ne peux pas séparer les deux et je refuse de les séparer", s' est exprimé le porte-parole du gouvernement. "Il faut que la justice fasse son travail. Nous n’allons pas transiger sur cette question de justice. Il faut qu’on sache qui sont ceux qui ont commandité, tué ou blessé. C’est un impératif", a-t-il poursuivi.

À Béoumi, Sidi Touré a regretté les violences communautaires qui ont endeuillé des familles. "À voir tout ce désastre, je suis tellement affligé que je ne sais quoi dire. C’est vraiment déplorable que des frères soient arrivés à agir de la sorte”, a-t-il déploré.