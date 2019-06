Côte d’Ivoire : Alliance Blé Goudé-Guillaume Soro, voilà la réponse de Blé

Dans une interview accordée à Jeune Afrique, Charles Blé Goudé a évoqué les questions brulantes de l'actualité politique ivoirienne. L'ancien leader de la galaxie patriotique est revenu sur ses relations avec l'ancien chef de la rébellion ivoirienne.

Blé Goudé et Guillaume Soro se sont parlé

Guillaume Soro et Charles Blé Boudé ont tous deux dirigé l'emblématique Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI). L'ancien Président de l'Assemblée nationale et l'ancien ministre de la Jeunesse sont en effet des compagnons de longue date. Depuis leurs années campus, ils se sont côtoyés et ont appris à s'apprécier mutuellement.

« Guillaume Soro et moi, nous étions à l'École ensemble, et nous avons également milité côte à côte à la FESCI. C'est un passé que je ne renie pas. J'ai été son Secrétaire National à l'Organisation. Pendant deux ans et demi, lorsqu'il se déplaçait, je devais assurer sa sécurité. Ce n'est pas rien. Cela crée des liens sacrés. Je vais vous étonner. Savez-vous qui m'a surnommé "le Génie de Kpo" ? C'est Guillaume Soro », a révélé le président du Cojep, sans toutefois oublier de préciser : « Après, nos routes ont divergé.»

Cette divergence est d'autant plus perceptible que lors de la crise postélectorale de 2010-2011, les deux jeunes leaders dirigeaient, chacun pour sa part, les deux camps qui se sont affrontés.

Depuis ces douloureux évènements, Blé Goudé et Soro Guillaume ne se sont pas encore revus. N'empêche qu'ils ne cessent de se faire des clins d'oeil à travers leurs différentes interventions. Recevant les anciens fescistes à son domicile de Marcory Résidentiel, Guillaume Soro a déclaré : «Je salue Blé Goudé qui est à La Haye, avec qui je me suis déjà retrouvé en prison à Abidjan. » Avant d'ajouter, lors de l'AGC de l'UNAFESCI : « Je veux souhaiter dans la grâce de Dieu, qu’un jour Blé Goudé retrouve la liberté pour que la famille se retrouve. Nous sommes tous Ivoiriens et nul ne se réjouit du malheur de l’un d’entre nous. »

En liberté depuis le 1er février 2019, Charles Blé Goudé réside dans un hôtel à La Haye. Dans son interview à JA, il a fait cette révélation à propos de Soro : « Je l'ai eu au téléphone. Il m'a félicité. Il m'a dit qu'il était très content que je sois libéré. »

À propos d'une éventuelle alliance politique avec le président du Comité politique, le leader du COJEP n'exclut rien. « Celles d'Henri Konan Bédié et d'Alassane Ouattara ont bien fini par se croiser, non ? Ils étaient pourtant de farouches adversaires », a-t-il rappelé.