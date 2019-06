Côte d'Ivoire: Julien Chevalier, nouvel entraineur de l'Asec Mimosas

Le technicien français Julien Chevalier est le nouvel entraineur de l'Asec Mimosas. L'information est tombée dans la soirée de mercredi 12 mai 2019.

Julien Chevalier, nouvel entraineur de l'Asec Mimosas

L'Asec Mimosas a annoncé, via un communiqué, la nommination du technicien français, Julien Chevalier au poste d' entraineur principal pour une durée de 3 saisons. Il succède ainsi à l'ivoirien Amani Yao limogé après une saison catastrophique. En effet, l'Asec Mimosas a presque tout perdu lors de la saison écoulée, le titre de champion ainsi que le trophée de la coupe nationale. Conséquence : les mimosas ne participeront à aucune compétition africaine la saison prochaine. Julien Chevalier aura donc pour mission de faire oublier cette mauvaise saison realisée par les protegés de Me Roger Ouegnin.

Le choix du technicien français n'est pas anodin puisque Julien Chevalier est un ancien de la maison Jaune et Noir. Titulaire des Licences d'entraineur UEFA A et CAF A, il a occupé le poste de Responsable de la formation à l’Académie MimoSifcom du 5 Septembre 2011 au 15 Mars 2017. A la suite de cette mission, il a rejoint l’équipe nationale du Togo et y a occupé le poste de sélectionneur national adjoint, sous la responsabilité de Claude LEROY. Il prendra ses fonctions à partir du 1er Juillet 2019.

Notons que l'Association Sportive des Employés de Commerce Mimosas (ASEC Mimosas) a été créée en 1948, par un groupe d'employés de commerce et de fonctionnaires originaires de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, du Togo, du Sénégal, du Liban et de France. Le club est dirigée depuis 1989 par Roger Ouégnin qui est à l'origine du renouveau du club. Il a notamment soutenu la création d'un centre de formation unique en Afrique, l'Académie Mimosifcom, d'où sont sortis de très grands joueurs comme Kolo Touré et Aruna Dindane, Yaya Touré, Emmanuel Eboué, Salomon Kalou, Didier Zokora Maestro et bien d'autres.