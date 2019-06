Amadou Gon annonce la réhabilitation des résidences universitaires

Amadou Gon Coulibaly a indiqué qu’au titre de l’année académique 2017-2018, le gouvernement ivoirien a octroyé plus de 15 milliards de FCFA à 38 000 étudiants.

Présidant la cérémonie d’ouverture de la Concertation nationale sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, le 17 juin 2019 à Abidjan, le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a recommandé aux experts de proposer des solutions novatrices pour résoudre les problématiques du secteur. « Le but visé par cette initiative est de permettre au gouvernement de résoudre les problèmes structurels auxquels notre enseignement supérieur et la recherche scientifique sont confrontés depuis de nombreuses années.

Il faut une combinaison de solutions novatrices et la recherche de mécanisme de financements innovants », a déclaré Amadou Gon Coulibaly. La rencontre qui réunit experts du monde académique ivoirien, africain et européen a pour thème « Quel système d’Enseignement supérieur et de Recherche scientifique pour une Côte d’Ivoire émergente ? ». Dans son intervention, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Toikeusse Mabri, a souligné que cette rencontre constitue une opportunité pour actualiser le diagnostic du secteur, afin d’élaborer une politique d’éducation/formation cohérente avec l’ambition de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent.

Avec son vaste programme de réhabilitation, extension et construction de nouvelles universités, la Côte d’Ivoire comptera 12 universités à l’horizon 2025. A l’ouverture de la Concertation nationale sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, le 17 juin 2019 à Abidjan, le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly a indiqué qu’au titre de l’année académique 2017-2018, le gouvernement ivoirien a octroyé plus de 15 milliards de FCFA à 38 000 étudiants.

« En ce qui concerne les étudiants, pour l’année académique 2017-2018, les enveloppes allouées au titre des bourses et secours financiers en Côte d’Ivoire s’élèvent à environ 15 milliards de FCFA, pour 38 000 étudiants », a souligné Amadou Gon Coulibaly. Le Chef du gouvernement a, par ailleurs, annoncé que les cités d’Abidjan non encore réhabilitées le seront, afin de créer un environnement propice à l’épanouissement des étudiants dans les résidences universitaires.