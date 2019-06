Alassane Ouattara vend la Côte d'Ivoire à son homologue Portugais

Le Chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara a offert un diner en l'honneur de son homologue Portugais, Marcelo Rebelo De Souza, présent en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite d'État de 72h. À cette occasion, le président ivoirien a invité au renforcement des liens de coopérations entre leurs deux pays afin d'ensemble relever d'importants défis liés au développement et au bien-être de peuples Ivoiriens et Portugais

Ci-dessous l'intégralité de l'Adresse du président Ouattara à son homologue Portugais

Monsieur le Président de la République portugaise, cher ami,

Madame la Première Dame,

Monsieur le Vice-Président de la République,

Monsieur le Premier Ministre,

Madame et Messieurs les Présidents des Institutions de la République,

Mesdames et Messieurs les membres des Gouvernements de la République portugaise et de la République de Côte d’Ivoire,

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Chefs de Mission Diplomatique,

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations internationales et régionales,

Monsieur le Gouverneur du District d’Abidjan,

Honorables Chefs traditionnels et religieux,

Distingués invités, Mesdames et Messieurs,

Je voudrais, au nom de la Première Dame, du Gouvernement et du peuple ivoiriens, ainsi qu’en mon nom propre, vous souhaiter ainsi qu’à l’importante délégation qui vous accompagne, la bienvenue à Abidjan ! AKWABA ! Je vous exprime mes sincères remerciements pour l’honneur et l’amitié que vous nous faites, en effectuant cette première visite d’Etat, en terre ivoirienne, depuis que vous présidez aux destinées du Portugal. Je voudrais aussi vous réitérer ma gratitude pour toutes les marques d’attention et d’amitié que vous n’avez eu de cesse de manifester à mon endroit, lors de la mémorable visite d’Etat que j’ai effectuée, avec la Première Dame, Madame Dominique OUATTARA, dans votre beau pays, les 12 et 13 septembre 2017 ; visite au cours de laquelle, nous nous sommes engagés à renforcer les relations privilégiées qui unissent nos deux pays. Votre présence parmi nous, aujourd’hui, traduit bien cet engagement.

Monsieur le Président,

Les liens qui unissent nos deux pays existent depuis le XVe siècle, avec la découverte des côtes ivoiriennes par les premiers navigateurs portugais. Ils ont légué un héritage historique au peuple ivoirien, à travers les noms de villes comme San-Pedro, Sassandra et Fresco qui montrent à quel point l’histoire de nos deux peuples est liée. Je suis donc heureux de célébrer avec vous, aujourd’hui, la longue et solide coopération initiée entre nos deux pays en 1975, par nos visionnaires prédécesseurs, les Présidents Félix HOUPHOUËT-BOIGNY et Mario SOARES. Depuis lors, plusieurs Accords de coopération ont permis d’enrichir cette relation privilégiée, en favorisant le rapprochement entre nos deux peuples. À cet égard, je voudrais mentionner, les Accords signés, lors de la récente Commission bilatérale, des 28 et 29 mai derniers, à Abidjan, de même que ceux que nous venons de signer aujourd’hui, notamment l’accord relatif à la Promotion et à la Protection des Investissements, qui encouragera plus d’investisseurs portugais à s’établir en Côte d’Ivoire.

Dans la même optique, la reprise des vols quasi journaliers de la TAP Air Portugal, entre Lisbonne et Abidjan, la présence de grands groupes et l’espoir d’en accueillir de nombreux autres, à la faveur de la tenue du 5e Forum économique ivoiro-portugais, tout comme la réouverture prochaine de l’Ambassade du Portugal à Abidjan ancrent davantage votre pays dans le paysage économique et diplomatique ivoirien. Je voudrais particulièrement saluer l’important projet de création, pour la première fois dans un pays non lusophone, d’une Académie de football, à Abidjan. Je me réjouis de ce soutien à la jeunesse ivoirienne, talentueuse et passionnée de football et qui recèle en son sein les grands champions de demain. La Côte d’Ivoire et le Portugal sont des terres de Football ; cette Académie, j’en suis convaincu, permettra de former de futurs champions. Je profite de l’occasion pour vous réitérer mes félicitations pour le trophée de la Ligue des Nations, que le Portugal a remporté, récemment, face au Pays-Bas.

Monsieur le Président, cher ami,

Plusieurs entreprises portugaises se sont implantées en Côte d’Ivoire au cours des dernières années, et exercent dans divers secteurs d’activité. Votre pays a également attiré de nombreux ivoiriens qui trouvent au Portugal un environnement favorable au développement de leurs activités économiques et commerciales. Nos économies ont la capacité de dépasser le niveau actuel de nos échanges.

Monsieur le Président, cher ami,

L’économie ivoirienne enregistre depuis plusieurs années, une croissance économique forte qui se situe à 8% en moyenne, par an. La Côte d’Ivoire offre un environnement des affaires très attractif, des infrastructures modernes et de qualité qui donnent accès au vaste marché communautaire (UEMOA et CEDEAO). J’invite donc les entreprises portugaises et les investisseurs de votre pays à profiter des opportunités d’affaires qu’offre l’économie ivoirienne. Je les encourage à investir massivement dans la transformation de nos matières premières agricoles, notamment le Cacao, l’anacarde, la production fruitière... et aussi à jouer un rôle important dans notre politique d’industrialisation, dans la construction des infrastructures et dans l’essor de notre secteur du Tourisme. Certaines sociétés portugaises telles que MOTA sont déjà présentes en Côte d’Ivoire dans le domaine de la gestion des ordures.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Je voudrais, à présent, saluer l’engagement du Portugal en faveur du multilatéralisme et du renforcement du partenariat stratégique entre l’Europe et l’Afrique. Vous avez su faire de la Communauté des pays de Langue portugaise (CPLP) un acteur incontournable sur les grandes questions internationales du moment, et dans le renforcement de la démocratie et de la paix dans ses États membres. Dans ce cadre, nous apprécions fortement, l’action conjointe menée depuis plusieurs années par la CPLP et la CEDEAO en faveur du retour de la paix en Guinée-Bissau. Nos pays présentent une grande convergence de vues sur les grands défis globaux auxquels l’humanité est confrontée.

Nous devons donc poursuivre notre plaidoyer en faveur de la mise en œuvre intégrale de l’Accord de Paris sur le Climat, et d’un soutien plus important de l’Europe et des grandes puissances à l’Afrique dans sa lutte contre le péril terroriste, la piraterie maritime et la migration irrégulière. Ces préoccupations relatives à la paix et à la sécurité de notre continent sont au cœur de notre action au Conseil de sécurité des Nations Unies depuis 2018. Nous apprécions à ce titre le précieux soutien du Portugal lors des élections, pour un siège de Membre Non Permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour le mandat 2018-2019 ainsi que pour l’appui lors de notre élection en qualité de Membre du Conseil de l’Union Internationale des Télécommunications, le 06 novembre 2018, à Dubaï.

Monsieur le Président,

Le Portugal est un partenaire majeur de l’Afrique dans la consolidation et la modernisation des relations euro-africaines, notamment la perspective de l’après- Cotonou. La Côte d’Ivoire, mais aussi toute l’Afrique, fondent de grands espoirs sur la 4e Présidence de l’Union Européenne qui sera assurée par le Portugal, en 2021.

Monsieur le Président, cher ami,

Votre visite imprime assurément un cachet tout particulier à notre ambition commune de fédérer nos énergies, pour relever les importants défis liés au développement et au bien-être de nos peuples respectifs. Les entretiens que nous avons eus, renforcent notre conviction de voir se diversifier et se raffermir davantage notre coopération. Je suis animé par une foi inébranlable en l’avenir radieux des relations entre nos deux pays.

Excellences, Honorables invités, Mesdames et Messieurs,

Je voudrais à présent vous inviter à vous lever et à lever vos verres, à la santé et au bonheur de Son Excellence Monsieur MARCELO REBELO DE SOUSA, Président de la République portugaise, à la prospérité du peuple portugais, au renforcement de l’amitié ivoiro-portugaise.

Vive la République portugaise !

Vive la République de Côte d’Ivoire !

Vive la coopération ivoiro-portugaise !

Je vous remercie.