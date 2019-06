CAN 2019 : La grosse inquiétude d’ Ibrahim Kamara

Alors que la Côte d’Ivoire dispute son premier match de la CAN 2019 lundi contre l’Afrique du sud, le sélectionneur des Eléphants Ibrahim Kamara pourrait ne pas disposer de son groupe au complet pour cette première.

Ibrahim Kamara privé d’un défenseur pour le premier match contre l’Afrique du sud ?

La Côte d’Ivoire pourrait entamer sa CAN 2019 avec un handicap contre l’Afrique du sud. Le groupe n’est pas en effet au complet d’après le sélectionneur des Eléphants Ibrahim Kamara. Le technicien ivoirien a fait le point samedi en conférence de presse au Caire où ses joueurs vont disputer l’intégralité de leurs matches de poule.Pour le match de lundi contre l’Afrique du sud, Ibrahim Kamara fait savoir qu’il y a une incertitude concernant la présence d’un de ses défenseurs. Il s’agit de. Le défenseur de 22 ans ne s’est pas remis des douleurs à la cuisse contractées lors du match amical perdu (1-0) contre l’Ouganda le 15 juin.« Souleymane Doumbia a eu une douleur à l’intérieur de la cuisse. Il est le seul actuellement qui a un souci physique. Mais les médecins nous ont rassuré concernant son état de santé. On verra commet cela évolue », indique Ibrahim Kamara. Se passer d’un nouvel élément défensif sera un coup dur pour le sélectionneur des Eléphants. Surtout quand on sait que la Côte d’Ivoire est déjà privée d’ Le défenseur de Manchester United s’était blessé en fin de championnat et est l’un des grands absents de la CAN 2019.