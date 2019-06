Kandia Camara fait un important don à la famille de Gbagbo

Aussi rocambolesque que cela puisse paraître, Kandia Camara s’est recueillie sur la tombe de la mère de Laurent Gbagbo feue Gado Marguérite. La ministre ivoirienne en charge de l’ Éducation et de la Formation, cadre très actif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) dit avoir obtenu l’accord de la fille et du fils de la défunte.

Gado Marguérite, la mère de Laurent Gbagbo honorée par Kandia Camara

Serait-ce le début d’un rapprochement entre le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), du président Ouattara et le Front populaire ivoirien (FPI) de son prédécesseur Laurent Gbagbo ? Les actions menées par la ministre Kandia Camara, le samedi dernier à Blouson, village natal de feue Gado Marguérite, mère du président fondateur du FPI en donne tout l’air.

La secrétaire du Rassemblement des républicains (RDR) était la marraine d’une cérémonie d’hommage aux femmes des cantons Nékédi et Zédi, dans la sous-préfecture de Bayota. Accompagnée de la chefferie traditionnelle, Mme Kandia Camara, a saisi l’occasion de son passage dans cette région pour s’incliner sur la tombe de feue Gado Marguerite.

Après ce premier geste qui n’est évidemment pas anodin, la Péré nationale s’est entretenue à huis clos avec les membres de la famille de Laurent Gbagbo. “Mes chères sœurs de Blouzon, grâce à votre invitation, quelque chose que certains auraient du mal à croire, vient de se produire en Côte d’Ivoire, ici à Blouzon”, a déclaré Mme Kandia Camara.

La réconciliation Gbagbo - Ouattara par Gado Marguerite ?

Ajoutant que le fait que les ministres Anne Ouloto, Aimée Zébéyoux et elle même Kandia Camara, membres du gouvernement, aient pu se rendre sur la tombe de la mère de l’ex-président Laurent Gbagbo pour présenter les condoléances du gouvernement au nom du chef de l’ Etat Alassane Ouattara. Ce fait témoigne d’un fait “extraordinaire” qui annonce une “vraie réconciliation”.

Remerciant les enfants de la défunte, Mme Kandia a expliqué que cet acte de solidarité n’aurait pas été possible sans l’approbation de Laurent Gbagbo et ses frères. “S’ils n’avaient pas accepté, nous ne serions pas allés dans la résidence de leur maman”, a révélé Kandia Camara. Avant de faire un don “spécial” de quatre millions FCFA à la famille.

Au nom de cette famille, le chef du village, Botty Koudou, a salué le geste du gouvernement et exprimé le souhait de voir son fils, Laurent Gbagbo, en liberté conditionnelle en Belgique, “libre de rentrer dans son pays” la Côte d'Ivoire.