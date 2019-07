Wilfried Zaha: ''Le maillot ivoirien est si important pour moi''

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Wilfried Zaha, est revenu sur son enfance difficile et a exprimé sa fierté de porter le maillot ivoirien.

Wilfried Zaha '' les ivoiriens croient en moi''

Le football sauve des vies. Le football réalise des rêves et peut faire passer, en un rien de temps, d'une vie de misère à une vie de luxe. Le virevoltant attaquant de Cristal Palace, Wilfried Zaha, 27 ans, en est un exemple palpable. Avec un salaire d’environ 7,2 millions d’euros (Plus de 4 milliards de fcfa), l'attaquant ivoirien ne rencontre plus de problème financier. Il s'occupe normalement de toute sa famille. Les belles voitures, les belles maisons, les vêtements et bijoux de luxe, n'ont plus de secret pour lui. Mais les choses n'ont pas été aussi faciles pour l'international ivoirien qui a vécu des moments assez difficiles.

Dans une vidéo diifusée sur youtube, Wilfried Zaha, né à Abidjan en 1992, est revenu sur son enfance difficile. '' Mes parents et moi avions quitté la Côte d’Ivoire, en 1997 pour commencer une nouvelle vie à Londres. J’avais 4 ans. Je suis issu d’une fratrie de 8 enfants. A Londres, nous vivions à 11 dans une maison de trois chambres. Je me souviens que mon père m’emmenait à l’entrainement dans des tacots qui tombaient toujours en panne'', a se souvient l'attaquant de Cristal Palace, pour qui ces instants sont aujourd'hui de vieux souvenirs.

''A présent, je peux gâter mes parents après tout ce qu’ils ont fait pour moi. Mon père a pleuré quand je lui ai dit d’arrêter de travailler dans l’école primaire de ma petite sœur...J'étais fier de pouvoir lui dire : ‘’Papa, tu peux prendre ta retraite et profiter de la vie, tu n’as plus besoin de faire tous ces efforts, tu as tant fait pour moi''. Je suis fier et heureux de pouvoir prendre soin de mes parents’’, a renchéri Wilfried Zaha.

Pour rappel, Wilfried Zaha a renoncé à la sélection anglaise pour son pays d'origine. Un choix que l'attaquant ne regrette pas. ''Je suis parti de mon pays sans avoir été connu, et je suis revenu en héros 20 ans après (en 2017) même si je n’ai pas l’impression d’avoir réussi de grandes choses. C’est pour cela que le maillot Ivoirien est si important pour moi : les gens me donnent tout cet amour, croient en moi, et j’ai tant à accomplir'', a soutenu l'ailier ivoirien dont la non titularisation lors des deux premiers matches des Eléphants à la Can 2019, a suscité la colère de plusieurs ivoiriens. Il devrait logiquement être titularisé lors de la rencontre face à la Namibie ce lundi.