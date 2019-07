Alassane Ouattara et Emmanuel Macron bouclent tout avant 2020

Alassane Ouattara est rentré à Abidjan le mercredi 10 juillet 2019 après s'être rendu au Niger et en France. Le président ivoirien est revenu sur ses échanges avec Emmanuel Macron, le président français.

Alassane Ouattara satisfait de son séjour parisien

Selon une note officielle de la présidence ivoirienne, les échanges entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont porté sur les questions bilatérales, régionales et internationales. "Au plan bilatéral, le chef de l’Etat a souligné avoir relevé avec le président Emmanuel Macron, la solidité et l’excellence des relations entre la Côte d’Ivoire et la France, et les voies et moyens à mettre en œuvre pour les renforcer davantage ; notamment par la poursuite des consultations, mais également par la réalisation de projets d’intérêt commun", indique une note de la présidence de la République.

"Au plan national, nous avons évoqué les dossiers en cours tels que le métro d’Abidjan. Les choses sont maintenant bien en place en ce qui concerne les discussions, l’accord sur les prix et les détails techniques", s'est exprimé le numéro un ivoirien.

Alassane Ouattara a levé un coin du voile sur la construction du métro d' Abidjan. À en croire le chef d'Etat, les choses évoluent dans le bon sens. Au cours de leur entrevue, les présidents ivoirien et français ont exprimé leur préoccupation face à la "persistance de foyers de tension et des conflits intercommunautaires" dans la sous-région. La Côte d'Ivoire et la France ont décidé d'unir les forces en vue de "venir à bout de ce problème".

La présidence de la République souligne également qu' Alassane Ouattara a fait un compte-rendu de son séjour à Niamey (Niger). L'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI) a pris part au 12e Sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernements de l'Union africaine qui s'est tenu le dimanche 7 juillet 2019. A ce rendez-vous, les chefs d'Etat et de gouvernement ont accordé un point d'honneur aux textes de la ZLECAf, la Zone de libre-échange continental africaine.

Alassane Ouattara a noté que ses pairs ont été heureux de constater qu'un "pas important et remarquable" a été fait pour l'intégration complète du continent.