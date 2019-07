UNJCI, grosse colère après le renvoi "abusif" d'un journaliste

Dans l'affaire de licenciement de Franck Ettien, après l'interpellation du comité exécutif de l'UNJCI, l'intersyndicale du secteur des médias, a réagi le mercredi 10 juillet 2019.

Après le conseil exécutif de L'UNJCI, l'intersyndicale des médias dit non au quotidien Le Rassemblement

«Selon les informations que nous avons eues, le travailleur Franck Ettien a été licencié pour le simple motif de sa volonté de briguer le poste de la présidence de l’UNJCI. L’Intersyndicale du secteur des médias en Côte d’Ivoire, s’insurge totalement contre cette décision qui n’est rien d’autre qu’un licenciement abusif ne respectant aucune règle du code du travail ivoirien», a signifié le communiqué.

Pour Francelin Glodé, président du Conseil exécutif de l'intersyndicale, c'est une entorse au droit du travailleur Franck Ettien. Il a invité les patrons dudit quotidien à revenir sur leur décision. Il l'a exprimé en ces termes : «Le comité exécutif de l’Intersyndicale du secteur des médias en Côte d’Ivoire invite les décideurs du Journal concerné à tout mettre en œuvre pour surseoir à cette décision impopulaire qui n’honore guère les médias ivoiriens. Au cas échéant, Le comité exécutif de l’Intersyndicale du secteur des médias en Côte d’Ivoire se réserve le droit de saisir les tribunaux pour faire valoir les droits du travailleur Franck Ettien», indique le communiqué.

L'intersyndicale du secteur des médias est une faîtière qui regroupe en son sein 11 organisations syndicales du secteur de la presse ivoirienne. Notons que Franck Ettien est journaliste professionnel. Il a été vice président de l'UNJCI dans la mandature sortante du Président Moussa Traoré avant de démissionner. Pour les prochaines élections à la présidence de L'UNJCI, il conduit la liste Responsabilité Transparence Solidarité. Le congrès exécutif de l'UNJCI se tiendra les 20 et 21 juillet 2019 à Abidjan.

La campagne est ouverte depuis le vendredi 5 juillet.Il est en course avec les listes ''Union de toutes les générations'' de Jean Claude Coulibaly, et ''Cohésion Action Professionnalisme'' de Lance Touré. Proche du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, Amedé Koffi Kouakou, le quotidien Le rassemblement défend les idéaux du RHDP, parti au pouvoir. Selon des sources, la direction du journal aurait confié à Franck Ettien qu'il existait déjà un "candidat du pouvoir" et qu'il n'était pas question pour elle d'endosser une autre candidature. Nous y reviendrons.