La nouvelle est tombée l'après-midi du jeudi 11 juillet 2019. Mel Eg Théodore, ancien maire de la commune de Cocody, est décédé en France, des suites d'un cancer. Il venait d'avoir 67 ans.

Mel Eg Théodore décède le lendemain de son anniversaire

Ancien maire de la commune huppée de Cocody, Mel Eg Théodore a célébré son 67e anniversaire le mercredi 10 juillet 2019. Malheureusement, c'est la dernière fois que l'homme aura l'occasion de fêter sa naissance. Ex-ministre de la Culture et de la Francophonie de la Côte d' Ivoire du 4 décembre 2005 au 29 mars 2007, Mel Eg Théodore a été maire de la commune de Cocody de 1990 à 2001.

Né le 10 juillet 1952 à Abidjan, Mel Théodore a également occupé le poste de ministre de la Ville et de la Salubrité (29 mars 2007 au 5 décembre 2010). Il était détenteur d'un DUT en finances comptabilité obtenu à l'université de Grenoble Saint-Geoir, mais également d'un DES en marketing communication. À l'université de Paris-Assas, il décroche un diplôme en administration économique et sociale.

Mel Eg Théodore a eu une vie rythmée par la politique. Membre du Conseil économique et social, l'homme s'est illustré en qualité de directeur de cabinet du maire d'Abidjan, avant de se hisser au rang de maire de Cocody dès 1990. Il administre cette commune jusqu'en 2001. Il a été membre du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, formation au sein de laquelle il était secrétaire général de la section de Cocody, délégué communal et secrétaire national aux finances et au patrimoine.

Le 6 janvier 2000, Mel Eg Théodore porte sur fonts baptismaux un parti politique dénommé UDCY (Union démocratique et citoyenne).

On se rappelle qu'en décembre 2018, l'annonce de la mort de l'ancien maire avait fait le tour des réseaux sociaux avant d'être démentie par son parti politique. Mel Eg Théodore laisse derrière lui cinq enfants. Serge Kassy a rendu un hommage au défunt à travers un message sur sa page Facebook. "J'apprends à l'instant le décès du ministre Mel Eg Théodore , suite à un cancer. Repose en paix cher camarade, que la terre de nos ancêtres te soit légère", a publié le chanteur.