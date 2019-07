CAN 2019 : Le Sénégal arrache le premier ticket pour la finale

Les Lions de la Téranga du Sénégal sont venus au bout de la Tunisie aux prolongations (1-0) pour se qualifier pour la finale de la CAN 2019.

Le Sénégal premier finaliste de la CAN 2019.

De héros à zéro, il n’y a qu’un pas. C’est ce qu’on pourrait se dire au terme de la prestation du gardien de la Tunisie Mouez Hassen après la première demi-finale de la CAN 2019 remportée dimanche par le Sénégal (1-0).

Héros sur un penalty sénégalais en deuxième mi-temps, le portier des Aigles de Carthage s’est rendu fautif sur un but contre son camp inscrit par son coéquipier Dylan Bronn (100e). Ayant mal apprécié la trajectoire du ballon sur un coup franc du Sénégal en première mi-temps de la prolongation, le dernier rempart des Tunisiens n’a pas pu repousser le cuir loin de sa défense. Le ballon a fini sa course sur la face du défenseur tunisien avant de filer dans le but vide.

Suite à cette bourde, c’est le Sénégal qui se hisse en finale de la CAN 2019. Outre le malheureux portier tunisien, les Sénégalais peuvent aussi dire merci à leur gardien. Alfred Gomis s’étant également illustré en deuxième mi-temps du temps réglementaire en captant un penalty tunisien. Avec ce court mais précieux succès acquis dans la peine, le Sénégal est le premier finaliste de la CAN 2019.

Il n’avait plus atteint ce stade de la compétition depuis 2002 lorsqu’il s’était incliné aux tirs au but contre le Cameroun. Un adversaire qui l'avait d’ailleurs sorti en quarts de finale de la dernière Coupe d’Afrique de football... aux tirs au but. Les Lions de la Téranga attendent désormais leur futur adversaire. Celui-ci sera connu à l’issue de l’autre demi-finale entre les Super Eagles du Nigeria et les Fennecs d’Algérie.