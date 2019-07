CAN 2019 : Scandale à la CAF avant la finale Sénégal-Algérie

Alors que le Sud-Africain Victor Gomes avait été désigné par la CAF pour arbitrer la finale de la CAN 2019, il se pourrait que ce soit le Camerounais Alioum qui officie demain.

La désignation de l’arbitre pour la finale de la CAN 2019 secoue la CAF.

On n’est pas au bout des peines avec la CAF d’Ahmad Ahmad. Cette fois, c’est au niveau de l’arbitrage que l’instance dirigée depuis mars 2017 par le Malgache s’offre un spectacle. Il y a quelques jours, elle avait annoncé que le Sud-Africain Victor Gomes allait diriger la finale de la CAN 2019.

Aux dernières nouvelles, la CAF a changé d’avis. Un document fortement relayé sur les réseaux datant de mercredi annonce que c’est le Camerounais Alioum Alioum qui sera au sifflet de la finale de la CAN 2019. D’après ledit fichier, il sera accompagné par ses compatriotes Evarist Menkouandé et Elvis Noupue. Le Gabonais Eric Arnaud Otogo Castane officiera quant à lui comme quatrième arbitre.

Si cela venait à se confirmer, Alioum Alioum dirigera sa troisième rencontre de la CAN. Il avait déjà dirigé le match d’ouverture de la compétition entre l’Egypte et le Zimbabwe. L’officiel de 37 ans a également arbitré le choc entre la Côte d’Ivoire et le Maroc. Pour le moment, la CAF ne s’est pas encore prononcée sur ces éventuels changements. Mais la Confédération a supprimé le tweet annonçant Victor Gomes au sifflet lors de la finale de la CAN 2019.