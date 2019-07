Abou Nidal recadre Arafat et Debordo: "Arrêtez! Ce n’est pas bon"

Le boucantier Abou Nidal s'est exprimé sur les nombreux clashs entre Arafat dj et Debordo Lunkunfa. Il a exhorté les deux ex meilleurs amis à éviter les bagarres dans les rues et les injures grossières sur les réseaux sociaux.

Abou Nidal: Ce qu'il attend de Debordo Leekunfa et d'Arafat dj

Arafat dj et Debordo Leekunfa ont été les meilleurs amis du monde. Ils ont, tous les deux, porté à bout de bras, la deuxième génération du Couper decaler avec des titres tels que Kpango, Lêbêdê, arachide 25 ou encore ''hommage à Stephane Sessegnon'', qui avaient abondamment été consommés par les melomanes de la musique ivoirienne. Le tandem formé par ces deux talentueux artistes, était perçu comme le duo qui allait dignement représenter la Côte d'Ivoire à travers le monde.

Mais malheuresement Le Yôrôbo et Opah la nation, rongés par des problèmes de leadership et d'égo, vont mettre fin à leur collaboration. Depuis cette rupture, Arafat et Debordo ne s'adressent plus la parole. L'on a assiste à une véritable guéguerre entre les deux Dj qui se lançent des pics mutuellement sur les réseaux et à travers leurs différentes chansons. Les deux hommes en sont même venus aux mains, et se sont plusieurs fois menacés avec des armes a feu.

Une situation qui écoeure de nombreux acteurs du showbiz ivoirien à l'instar du boucantier Abou Nidal de Genève, l'un des précursseurs du Couper decaler, qui lors d'un entrentien accordé à abidjanshow, a essayé de ramener les deux ex meilleurs amis à l'ordre. « Face aux clashs entre Débordo et Arafat, on ne peut pas être indifférent car nous sommes dans le même bateau. Le Couper décaler est aujourd’hui à sa 3e génération. Et nous pensons qu’aujourd’hui, nous devons donner l’exemple... Si on ne se met pas ensemble, on ne sera jamais fort », a déclaré Abou Nidal.

Qui par ailleurs, a exhorté Le Mimi et Le Dashikan à s'affronter dans un clash purement musical. ''Pour moi, les clashs sont positifs si ce n’est que musical. Car les clashs au niveau musical datent de l’époque de nos doyens avec Ernesto Djédjé et Vieux Dobé, Aïcha Koné et Reine Pélagie, Lougah François et Bailly Spinto, Steezo et Almighty… C’était aussi des clashs, mais c’était typiquement musical. Si Arafat et Débordo se limitent qu’à ce buzz qu’ils font avant la sortie de leurs œuvres afin de les booster, je suis entièrement d’accord avec. Mais lorsqu’on se met sur les réseaux sociaux pour injurier des parents, les parties intimes de personnes, parler de la vie privée des gens etc, ça, ce n’est pas bon. Ce n’est vraiment pas bon et je condamne cela", a ajouté le boucantier.