Côte d' Ivoire : Il tabasse une policière, voici ce qui lui arrive

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voyait une policière en train d'être violentée par un individu visiblement très colère. Suite aux recherches effectuées, la Police nationale a mis la main sur l'agresseur de l'agent de police.

L' agresseur de la policière aux arrêts

De sources proches de la police nationale, nous apprenons que "l'individu qui a violenté la policière" a été interpellé le mardi 23 juillet 2019. Pour en revenir à l'affaire, la semaine dernière, une vidéo, devenue rapidement virale, un individu s'en prenait violemment à une policière de l'Unité de régulation de la circulation. La scène a créé une vive indignation et de la colère sur la toile.

La direction de la Police nationale, qui n'entendait pas laisser un tel acte impuni, s'est lancée aux trousses du bourreau de la policière. Le mardi 23 juillet 2019, les recherches ont permis d'interpeller l'agresseur de l'agent de l'Unité de régulation de la circulation. Selon les autorités policières, il devrait être déféré devant le parquet pour répondre de son acté.

"C'est le lieu de rappeler que la Direction générale de la Police nationale dénonce et désapprouve le fait qu'un Policier soit violenté dans l'exercice de ses fonctions. Toute personne qui portera atteinte à l'intégrité physique ou morale d'un agent de police dans l'exercice de ses fonctions sera interpellée et répondra de ces actes", signale le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui n'a pas manqué de féliciter "l'ensemble des personnels de la Police nationale pour l'énorme travail qu'ils abattent au quotidien sur le terrain". Le directeur général de la Police nationale, soucieux du bien-être de ses collaborateurs, a invité les fonctionnaires de police à maintenir le cap.

En janvier 2018, le député Yah Touré était accusé d'avoir administré une gifle à une policière lors d'un contrôle de routine. Le parlementaire avait été arrêté avant que la procédure engagée contre lui ne soit suspendue.