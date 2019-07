Aelyssa Darragi parle de sa vie amoureuse avec Alpha Blondy

Après avoir donné naissance à un petit garçon, Aelyssa Darragi, la compagne d'Alpha Blondy a posté un joli message d'amour à l'endroit du chanteur ivoirien.

Aelyssa Darragi à Alpha Blondy ''L’Univers m’a comblée toute cette année en me faisant grâce du grand amour''

L'officialisation de la rélation entre la superstar du reggae, Alpha Blondy, et la jeune tunisienne Aelyssa Darragi a surpris plus d'un, d'autant plus que l'épouse du reggaeman, la coréenne Ran Young Hong-Koné, était connue de tous. En mars dernier, une publication d'une photo du nouveau couple sur les réseaux sociaux, dans laquelle l'on pouvait aperçevoir nos deux amoureux en tenue traditionnelle dans un décor de mariage, avait enflammé la toile. Jagger avait même présenté sa dulcinée qui portait une grossesse comme ''le plus précieux des oeufs''.

Une rélation à laquelle semblait s'opposer des enfants du propriétaire de la radio Blondy FM. Ces derniers dénoncent une superchérie de la jeune tunisienne. "Mon père ne s'est jamais marié à cette fille... Aelyssa Darragi est venue comme animatrice à la radio Alpha Blondy FM. Elle l’a séduit. Et c’est là que tout le calvaire a commencé. Elle a fait chasser l’épouse d’Alpha, Ran Young Hong-Koné, sans un sou, alors même que le divorce d'avec lui n'a jamais été annoncé. Aujourd’hui, il ne parle plus à ses enfants parce qu’elle est toujours et partout avec lui. Elle s’est transformée en manager et impressario, donc a accès à tous ses canaux de communication, où elle écrit ce qu’elle veut et non ce qui est. Et avec cette grossesse qu’elle exhibe, j’ai l’impression qu’elle veut le couper de tout le monde pour mieux le manipuler. Nous craignons pour sa vie", a avait déclaré une des filles de l'artiste.

Des propos qu'Alpha Blondy ne considère guère puisqu'il s'est envolé du côté de l'Europe avec sa belle tunisienne qui quelques mois plus tard va donner naissance à un petit garçon. Heureuse aux cotés de son homme, Aelyssa Darragi a publié un joli message d'amour à l'endroit du père de son nouveau né. “L’Univers m’a comblée toute cette année en me faisant grâce du grand amour dont je rêvais, du meilleur ami que je puisse imaginer, du confident de tous les instants. J'ai vécu cette divine aventure qu’est la grossesse, 9 mois en parfaite forme pour ensuite mettre au monde si facilement et sans douleur. Une année faite tout en idéal qui se termine dans un feu d’artifice de bonheur avec la naissance du « prince bleu, le petit prophète, baby Jagger, le divin messie”, a-t-elle publié sur son compte facebook.